Fragen um den Vorstand des SC Kapellen sind geklärt. – Foto: Claudia Pillekamp

Vereinsführung des SC Kapellen vor letzten Spielen komplett Die Turbulenzen im Vorstand zu Jahresbeginn hat der Fußball-Landesligist SC Kapellen gut verkraftet. Nachdem die Führungsmannschaft komplettiert worden ist, sollen nun auch die beiden letzten Spiele des Jahres erfolgreich bestritten werden. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen FC Kosova

Als der SC Kapellen Ende Januar plötzlich ohne große Teile des Vorstands dastand, konnte einem schon bange werden um das langjährige Aushängeschild des Fußballkreises Grevenbroich Neuss. Schließlich waren gleichzeitig Philip Breuer (Vorsitzender), Sohn der Vereinsikone Jupp Breuer, Frank Frinken (2. Vorsitzende) und Ralf Stübben (Geschäftsführer) zurückgetreten. Doch die Sorgen waren unbegründet. Sportlich steht die erste Mannschaft als Landesliga-Dritter vor den letzten beiden Spielen des Jahres am Sonntag gegen den FC Kosova und in der Woche danach daheim gegen Süchteln gut da. Und seit dieser Woche ist auch der Vorstand wieder komplett.

Ferber gibt ein Amt seiner Doppelfunktion ab „Ich glaube, es war wichtig, dass wir die Ordnung nicht verloren haben und ruhig geblieben sind“, erklärt Jörg Ferber, der in seiner Doppelfunktion als Fußballobmann und Sportlicher Leiter an der Seite der verbliebenen Vorstandsmitglieder Almut Breuer (Schatzmeisterin) und Reiner Hoff (Jugendleiter) mithalf, dem Verein eine neue Richtung zu geben. Erste Ergebnisse gab es schon im Sommer, als sich bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Ivan Ardines als Vorsitzender, Patrick Becker als sein Stellvertreter und Heiko Ziemann als Geschäftsführer zur Verfügung stellten und auch gewählt wurden.

Bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung wurden nun, neben der Bestätigung von Almut Breuer und Reiner Hoff, die letzten offenen Vorstandsfragen geklärt. Für Jörg Ferber, der sich künftig voll auf seinen Posten als Sportlicher Leiter konzentriert, wurde Johannes Breuer in das Amt des Obmanns gewählt. Außerdem hat Lothar Sorhagen die Nachfolge des nur kurz als Geschäftsführers tätigen Heiko Ziemann angetreten.