Vereinsentwicklung mit der Initiative Verein(t) Das haben wir vor!

Vereinsentwicklung steht im Mittelpunkt der Arbeit der Initiative „Verein(t)“. Wir sind ein Zusammenschluss von fünf Personen, die sich zum Ziel gesetzt haben, (Fussball)Vereine in Deutschland weiterzuentwickeln und zu stärken.

Vereine sind Orte, an denen unsere Kinder das erste Mal lernen im Team zu spielen Vereine sind Orte, die auf das Ehrenamt angewiesen sind und dabei Menschen Verantwortung und Aufgaben übertragen Vereine sind Orte, in denen Gemeinschaft, Vertrauen und Miteinander wachsen und erlebt werden können

Hinter der Initiative stehen: Andreas Luthe, Christian Gatt, Christian Sattlberger, Andreas Kuffner und Peter Kugler. Schon jetzt sei verraten: Mit dabei sind Persönlichkeiten, die nicht nur aus der Welt der Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung kommen, sondern auch Erfahrungen aus dem Profifussball und sogar olympische Erfolge mitbringen. Wer wir im Detail sind und was uns antreibt, erfahrt ihr kommenden Mittwoch im zweiten Teil unserer Contentserie.

(Sport)Vereine sind Herz und Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie schaffen Begegnung, Identität und Sinn – und doch geraten sie immer stärker unter Druck.

Wir glauben: Starke Vereine, schaffen eine starke Gesellschaft.

Und genau hier setzt unsere Initiative „Verein(t)“ an.

Wir wollen Vereine stabiler machen.

Wir wollen Orte der Begegnung lebendig halten.

Wir wollen Vereine fit für die Zukunft gestalten.

Wie?

Indem wir unsere Erfahrungen aus Persönlichkeits-, Team-, Kultur- und Organisationsentwicklung lebendig machen. Indem wir mit Vereinen gemeinsam hinschauen, Strukturen klären, Menschen verbinden und Perspektiven eröffnen.

Kurz gesagt: Indem wir mit anpacken.

Denn: Wir sehen jeden Tag, welche kraftvolle Rolle Vereine für unsere Gesellschaft spielen. Sie sind nicht nur Freizeitgestaltung, sondern soziale Infrastruktur. Orte, die Brücken schlagen – zwischen Generationen, Kulturen, Perspektiven.

Wir haben Antworten, wenn Fragen aufkommen:

🔹 Wie können Vereine ihre Ressourcen vergrößern?

🔹 Wie wird das Ehrenamt sichtbarer und dadurch attraktiver?

🔹 Welche Impulse braucht es, damit Vereine ihre ganze Kraft entfalten können und somit noch attraktiver werden?

Mit „Verein(t)“ wollen wir nicht nur Antworten finden, sondern Lösungen anbieten.

Wir bringen uns ein, wir hören zu, wir teilen unser Wissen und wir lernen selbst dazu. Denn jedes Gespräch, jede Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten.

Das hier ist erst der Anfang.

In den kommenden Wochen nehmen wir Euch in einer Contentserie mit:

Wer steckt im Detail hinter der Initiative „Verein(t)“?

Wie kann man als Fußballverein partizipieren?

Welche konkreten Schritte werden in der Zusammenarbeit umgesetzt?

Unser Ziel ist klar: Fussballvereine stärken – für einen starken Amateursport und ein nachhaltiges Vereinsleben.

Wir freuen uns auf den Austausch, auf Inspirationen, auf eure Erfahrungen.

Denn nur gemeinsam bleibt die Gesellschaft verein(t).

Nutzt gern das Kontaktformular und schreibt uns eure Erfahrungswerte oder euer Interesse an diesem Thema!