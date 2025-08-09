Vereinseigene 1860-App mit Peinlich-Fehler vor Anstoß

Vor dem Heimspielauftakt des TSV 1860 München unterläuft der vereinseigenen App ein peinlicher Fauxpas. Bei der Löwen-Aufstellung lief einiges schief.
München ‒ Es ist alles angerichtet in Giesing. Im Grünwalder Stadion tobt der Löwe, die Vorfreude auf den Heimspielauftakt ist enorm ‒ und trotzdem dürfte der ein oder andere Fan vor dem Spiel die Stirn gerunzelt haben. Denn in der offiziellen 1860-App lief in Sachen Aufstellung so einiges schief.
In der eine knappe Stunde vor Anpfiff veröffentlichten Aufstellung fehlt Sean Dulic. Er wird allerdings nicht fälschlicherweise mit einem anderen Akteur ausgetauscht, sondern die Löwen starten laut eigener App nur zu zehnt in den Heimauftakt gegen Osnabrück. Viel kurioser aber: Im Tor listet die TSV 1860 München-App einen gewissen Marco Hiller ‒ der steht aber schon seit Mitte Juli bei KAS Eupen in der belgischen Pro-League unter Vertrag, wurde vergangen Saison emotional verabschiedet. Von Hiller-Nachfolger Dähne keine Spur.
Ganze 16 Minuten braucht es bis in der App endlich die richtige Aufstellung erscheint ‒ Hiller wird durch Dähne ersetzt und Dulic rückt in die Startelf. Durchschnaufen bei den Löwen-Fans. Ein Heimspielauftakt in Unterzahl ist vorerst abgewendet. Den Live-Ticker zum ersten 1860-Heimspiel der neuen Saison finden sie hier. (Tobias Höllrich/ank/jb)