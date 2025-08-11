Vereinschef sorgt für gelungenen Saisonstart: Mammendorf ringt Günzlhofen nieder

Zum Saisonauftakt gleich einmal ein Derby gewonnen. Das ist dem SV Mammendorf in der B-Klasse gegen den VSST Günzlhofen gelungen.

Mammendorf – Die Botschaft aus dem Mammendorfer Teamkreis war selbst viele Meter entfernt noch deutlich zu verstehen. „90 Minuten alles rausgehauen, Sieg, Sieg, Sieg.“ Mit 2:1 (2:1) hat der SVM in einer intensiven und 90 Minuten lang umkämpften Partie gegen den VSST Günzlhofen einen erfolgreichen Saisonstart hingeöegt. Michael Märkl, der erste Vorsitzende der Gastgeber höchstpersönlich, war zweimal erfolgreich. Daniel Feustel hatte den VSST früh in Führung gebracht.

Günzlhofen erwischt den besseren Start

Das bestätigte auch die Sichtweise von Günzlhofens Teammanager Achim Gruschka. „Wir sind gut reingekommen.“ Dann half den Mammendorfern der Zufall auf die Beine. „Eine Kettenreaktion unglücklicher Umstände“, beschrieb Gruschka das Entstehen des 1:1. Ein schlampiger Rückpass eines Verteidigers, der VSST-Keeper Dominik Staudenmeir zu einem hastigen Befreiungsschlag zwang, in dessen Flugbahn wiederum Märkl den Fuß zur rechten Zeit hineinhielt.

Schuldzuweisungen gab es von Gruschka nicht, dennoch musste er feststellen: „Wir haben dann eine Zeit lang den Rhythmus verloren.“ Die Gastgeber wiederum zogen sich am Ausgleich hoch. Sie erarbeiteten sich bis zum Seitenwechsel die Mehrzahl der guten Möglichkeiten, von denen sie eine verwerteten. „Wir hätten gerne mehr davon nutzen können“, bemängelte SVM-Coach Peter Krems die bereits aus den Testspielen bekannte Abschlussschwäche.

Mammendorf übersteht Schwächephase

Dass man am Ende trotzdem den Sieg eingefahren habe, werde dem Team sicher einen Schub geben, glaubt Krems. „Die Spieler haben gesehen, dass sie etwas erreichen können.“ Selbst den Durchhänger im Mittelabschnitt der zweiten Halbzeit habe man überstanden. „Wir sind jedenfalls sehr froh über den erfolgreichen Saisonstart“, freute sich der Mammendorfer Coach. Darauf könne man weiter aufbauen.

Von der Niederlage war wiederum Günzlhofens Gruschka enttäuscht. Immerhin hatten die Gäste im zweiten Durchgang durchaus ihre Sturm- und Drangphasen „und in der schon einer hätte reinrutschen können“, so der VSST-Teammanager. Unzufrieden mit dem Auftritt der Günzlhofener war Gruschka allerdings nicht. „Die Mannschaft hat alles gegeben, tollen Einsatz gezeigt.“ Auf diese Weise lasse sich das Ziel erreichen, so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. (Hans Kürzl)