Vereinsbecher abstauben und Chance auf das Training mit Lothar sichern

Kennst du dieses Problem bei deinem Verein: Du willst keine Flaschen mehr am Spielfeldrand stehen haben, hast aber nicht genügend Becher? interwetten hilft dir dabei und spendiert bei mindestens 10€-Einzahlung 75 Becher für deinen Verein. Der Hauptpreis bei dieser Aktion: Unter allen Teilnehmern kann darüberhinaus noch ein Training mit Lothar Matthäus auf deinem Trainingsgelände gewonnen werden.
🔥 So nimmst du am Gewinnspiel teil:
1️⃣ Registrieren oder anmelden bei interwetten
2️⃣ Teilnahme Button klicken und Vereinsnamen angeben
3️⃣ Mindestens 10 € einzahlen – damit sicherst du dir ein Mehrwegbecherset (75 Becher). Unter den versendeten Bechern befindet sich ein Golden Cup. Wer diesen findet, hat das Training mit Lothar Matthäus gewonnen!
👉🏻 Alle Infos zur Aktion und Teilnahmebestimmungen findet ihr hier!