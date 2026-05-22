 2026-05-15T09:36:57.455Z

Sponsoring

Vereinsbecher abstauben und Chance auf das Training mit Lothar sichern

Training auf deinem Vereinsgelände mit dem Weltmeister und Ballon d’Or Sieger zu gewinnen +++ Außerdem: 10€ bei interwetten einzahlen und ein Mehrwegbecherset (75 Becher) für deinen Verein sichern

von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: interwetten

Kennst du dieses Problem bei deinem Verein: Du willst keine Flaschen mehr am Spielfeldrand stehen haben, hast aber nicht genügend Becher? interwetten hilft dir dabei und spendiert bei mindestens 10€-Einzahlung 75 Becher für deinen Verein. Der Hauptpreis bei dieser Aktion: Unter allen Teilnehmern kann darüberhinaus noch ein Training mit Lothar Matthäus auf deinem Trainingsgelände gewonnen werden.

🔥 So nimmst du am Gewinnspiel teil:

1️⃣ Registrieren oder anmelden bei interwetten
2️⃣ Teilnahme Button klicken und Vereinsnamen angeben
3️⃣ Mindestens 10 € einzahlen – damit sicherst du dir ein Mehrwegbecherset (75 Becher). Unter den versendeten Bechern befindet sich ein Golden Cup. Wer diesen findet, hat das Training mit Lothar Matthäus gewonnen!

👉🏻 Alle Infos zur Aktion und Teilnahmebestimmungen findet ihr hier!