Vereinsbecher abstauben und Chance auf das Training mit Lothar sichern

– Foto: interwetten

Kennst du dieses Problem bei deinem Verein: Du willst keine Flaschen mehr am Spielfeldrand stehen haben, hast aber nicht genügend Becher? interwetten hilft dir dabei und spendiert bei mindestens 10€-Einzahlung 75 Becher für deinen Verein. Der Hauptpreis bei dieser Aktion: Unter allen Teilnehmern kann darüberhinaus noch ein Training mit Lothar Matthäus auf deinem Trainingsgelände gewonnen werden.