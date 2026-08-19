Vereinsausstattung im Amateursport auch fürs Sponsoring mitdenken

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Ob Fußball, Handball in der Kreisklasse oder die Jugend eines kleinen Tennisvereins, ein einheitlicher Auftritt gehört für die meisten Amateursportmannschaften fest mit dazu und ist tatsächlich unentbehrlich, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Mannschaft zu zünden. Dabei geht es auch nicht nur um Trikots, sondern es geht um ein rundes Gesamtbild, welches von der Umkleidekabine bis zum Sportplatz zelebriert werden kann.

Ein Verein, der von der Kleidung bis zur Ausrüstung ein stimmiges Bild abgibt, wirkt nach außen professioneller und nach innen erzeugt er Zusammenhalt. Gerade bei Auswärtsspielen oder Turnieren fällt sofort auf, welche Mannschaften mit einheitlicher und durchdachter Ausstattung auftreten und welche eher improvisieren. Einheitlich gekleidete Sportmannschaften suggerieren auch, dass sie unterstützt werden und jemand hinter ihnen steht, weshalb sie vom Gegner ernster genommen werden. Für die Sponsorensuche selbst, was auch bei der Nachwuchsarbeit im Amateurbereich , eine der wichtigsten Finanzierungsquelle überhaupt darstellt, ist ein gepflegtes Erscheinungsbild des Sportvereins, nicht selten ein Kriterium, was über eine Zusammenarbeit mit einem potentiellen Sponsor mit entscheiden kann.

Neben Trikots und Trainingsanzügen werden einige Ausrüstungsdetails häufig übersehen. Ein gutes Beispiel ist die Trinkflasche, obwohl diese im Prinzip jedes Training und jedes Spiel begleitet und ist damit oft sogar eines der am häufigsten sichtbaren Ausstattungsstücke. Sponsoren, die auf einheitliche Trinkflaschen für Vereine setzen, machen hier bestimmt keinen Fehler, denn was hat ein Sportler fast immer in der Hand, wenn er für uns von Micro und Kamera eingefangen wurde? Na klar, fast alle bekommen von ihrem Trainerteam erst einmal Ihre Trinkflasche zugeworfen, wie sollte man denn auch dehydriert ein paar Worte zum Ergebnis sagen können?

Sponsoring als ein essentieller Baustein der Vereinsfinanzierung

Viele Amateurvereine finanzieren einen erheblichen Teil ihrer Ausstattung über lokale Unternehmen, die als Sponsoren geworben werden, die im Gegenzug auf Trikots, Bandenwerbung oder auch Trainingsutensilien sichtbar werden. Ein durchdachtes Sponsoring-Konzept berücksichtigt dabei nicht nur die Haupttrikots, sondern auch kleinere Flächen wie Trainingsjacken oder Ausrüstungsgegenstände, die ohne großen Aufwand, zusätzliche Werbeflächen hergeben. Gerade regionale Betriebe lassen sich für ein Sponsoring gewinnen, wenn der Verein selbst auch ein professionelles und gepflegtes Auftreten zeigt. So können sich Unternehmen meist leichter mit einem Sportverein identifizieren. Ein klar kommuniziertes Gegenleistungspaket erleichtert zudem die Gewinnung neuer Sponsoren erheblich.

Vereine bündeln dafür nicht selten mehrere, auch kleinere Sponsoren, zu einem gemeinsamen Ausstattungspaket und sind so nicht auf einen einzigen Hauptsponsor angewiesen, was die finanzielle Basis insgesamt stabiler macht und das Risiko für Vereine streut und so oft für beide Seiten die Zusammenarbeit viel entspannter darstellt. Partner streut, falls ein Partner die Zusammenarbeit einmal beendet. Möchte sich einer der Sponsoren, aus welchem Grund auch immer, zu irgend einem Zeitpunkt wieder aus dem Sponsoring zurückziehen, so ist der damit verbundene Aufwand für den Verein auch deutlich überschaubarer. Der Verein muss nicht den Vereinsbus, die Trainingsanzüge, die Trikots usw. auf einmal komplett austauschen und sich dazu auch noch stehenden Fußes einen neuen Sponsoren suchen, der dazu auch gleich noch das benötigte Gesamtbudget, welches der vorhergehende Sponsor auslobte, komplett mitzubringen hat. Wenn der Verein sein Sponsoring zum Beispiel auf 6 Unternehmer verteilt hat, so würde der Verein, bei Wegfall eines seiner Sponsoren, den neuen Sponsor, der auf Grund des viel kleineren benötigten Budgets, schneller und leichter zu finden wäre und bräuchte beispielsweise nur die vom Verein verwendete Sport-Trinkflasche mit Logo des nachrückenden Sponsoren bestücken und das war‘s.

Regeneration und Belastungssteuerung auch im Amateurtraining

Neben der Ausstattung entscheidet auch die Trainingssteuerung darüber, wie leistungsfähig eine Mannschaft über eine ganze Saison bleibt. Gerade im Amateurbereich, wo viele Spielerinnen und Spieler Training und Beruf unter einen Hut bringen müssen, wird die Bedeutung ausreichender Regeneration zwischen intensiven Trainingseinheiten häufig unterschätzt. Wechselnde Trainingsreize, ausreichend Pausen und bewusste Erholungstage zwischen anspruchsvollen Einheiten helfen mit dabei, Verletzungen vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit über die gesamte Saison relativ konstant zu halten. Trainer, die diesen Aspekt aktiv in ihre Wochenplanung einbauen, berichten von einer geringeren Zahl an Trainingsausfällen. Auch ein bewusster Umgang mit Belastungsspitzen rund um englische Wochen oder Turnierphasen zahlt sich über die Saison hinweg aus, wenn Trainer die Intensität gezielt an den Spielplan anpassen, statt jede Einheit gleich hart zu gestalten.

Kleine Vereine sollten ihre Ausstattung langfristiger planen

Statt Ausrüstung von Saison zu Saison spontan nachzukaufen, lohnt es sich vielleicht mehr, einen mehrjährigen Ausstattungsplan zu verfolgen, um so Anschaffungen besser bündeln zu können und damit bessere Konditionen bei Lieferanten zu ermöglichen. Ein solcher Einkaufsplan erleichtert mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Abstimmung mit den Sponsoren, da sich so Investitionen frühzeitig kommunizieren und in bestehende Partnerschaften einbetten lassen. Sinnvoll ist es bestimmt auch, Ersatzteile und Verschleißartikel getrennt vom übrigen Budget zu planen, damit kurzfristige Nachbestellungen nicht die Finanzierung größerer Anschaffungen unnötig durcheinanderbringen und so vielleicht sogar gefährden. Vereine, die ihre Beschaffungen auf diese Weise, versuchen neu zu strukturieren, sollten zudem auch mit einem geringeren organisatorischen Aufwand auskommen. Eine festgelegte Ansprechperson im Verein, die für die gesamte Ausstattung, den Einkauf und die Organisation dieser Dinge zuständig ist, hat sich in Bezug auf die Gesamtkoordinierung, immer als echtes Plus herausgestellt. Bestellungen werden so nicht versehentlich parallel ausgelöst und das bestellte Equipment schaut zu guter Letzt dann auch wirklich so aus, als ob es denn alles tatsächlich zusammengehört.