Vereinsaus abgewendet: SV Rohrbach feiert sein Comeback

Sättler ist Rohrbacher, spielte einst unter Jayme in der Jugend („er hat alle hier trainiert“) und wollte in seinem Heimatverein wieder etwas bewegen. Und wie es der Zufall wollte, war er nicht allein. Denn auch eine Gruppe Jugendspieler mit Wurzeln in Rohrbach plante quasi parallel, den Spielbetrieb in Rohrbach wieder aufleben zu lassen. Man bündelte die Kräfte und hat nun ehrgeizige Pläne. „Unser Ziel ist es, dass die Leute aus dem Ort wieder hoch auf den Sportplatz kommen“, sagt Sättler. Der Weg dahin lohnt, nicht nur wegen des schönen Panoramas und des geselligen Biergartens. Auch sportlich soll sich wieder etwas bewegen. Mit Peter Degenhardt, der in Modau als Sportlicher Leiter erfolgreich den Verein bis in die Gruppenliga führte, und dem ehemaligen Oberligaspieler Dennis Böck kommt jede Menge sportliche Expertise nach Rohrbach. Degenhardt war nach seinem Ausscheiden im vergangenen Herbst in Modau auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und fand sie in Rohrbach.

Dennis Böck wird neuer Trainer beim SV Rohrbach

Der 39 Jahre alte Böck war zuletzt spielender Co-Trainer in Modau, kickte früher für Viktoria Griesheim. Er wird neuer Coach und betont: „Ich war direkt dabei, als ich gefragt wurde und will hier gemeinsam etwas Langfristiges aufbauen.“ Gemeinsam wolle man wieder eine dauerhafte Fußballabteilung aufbauen und eine neue Ära einläuten. Ob die bis in die Bezirksliga, wo der Verein Anfang der 2000er einst spielte, gehen kann, ist Zukunftsmusik. Es soll vor allem nachhaltig sein und der Spaß im Vordergrund stehen, betonen alle Beteiligten.