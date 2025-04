Vereinsangebot „8 = 10“ der Niederbayerischen Thermengemeinschaft

Die Rottal Terme Bad Birnbach bietet eine entspannte Atmosphäre mit natürlichem, wohlig warmem Heilwasser aus der Chrysanti- und Konradsquelle. Besonders bekannt ist der „Thermenbach“ – ein Strömungskanal mit Sprudelliegen und Schwanenhälsen sowie die großzügige Saunalandschaft, die mit dem Zertifikat „Premium Sauna“ ausgezeichnet wurde.

Die Wohlfühl-Therme Bad Griesbach überzeugt mit einer großen Anzahl an Thermalwasserbecken, die über Attraktionen wie Massagedüsen, Sprudelliegen und Bodensprudler verfügen. Sie ist ideal für Erholungssuchende und Gesundheitsbewusste, die von der heilenden Wirkung des warmen Wassers profitieren möchten. Ein besonderes Highlight in der Bad Griesbacher Therme ist das orientalische Dampfbad, der HAMAM, in dem man in die Welt aus 1001 Nacht eintauchen kann.

Die Europa Therme Bad Füssing punktet mit vielfältigen Wasserattraktionen, darunter ein Strömungskanal, Schwefelgasbäder und ein großes Saunaparadies. Besonders die intensive Wärme des Thermalwassers trägt zur Tiefenentspannung bei und tut dem Bewegungsapparat zusätzlich Gutes. Besonders das Entschleunigungsbecken mit großem Sonnensegel, LED-Spotbeleuchtungen und einer Unterwassermusikanlage führen zu Entspannung und Entschleunigung und man entflieht dem Alltag.

Alle drei Thermen befinden sich in der niederbayerischen Bäderregion und sind perfekte Ziele für Wellness, Gesundheit und Erholung.