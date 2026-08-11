Vereins-Zuschauerrekord wird erwartet: Seebach empfängt Jahn

Der SSV Jahn Regensburg wird viele Fans mit zum TSV Seebach bringen – Foto: Robert Geisler

Vor knapp drei Monaten verfolgten 894 Fans das Bayernliga-Relegationsduell des TSV Seebach gegen den TSV Kottern und sorgten damit für einen Zuschauer-Vereinsrekord für den kleinen Klub aus dem Deggendorfer Stadtgebiet. Die Marke wird am Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) wohl geknackt werden, denn im Rahmen der 2. Runde des BFV-Totopokals gibt der SSV Jahn Regensburg seine Visitenkarte in Niederbayern ab.

"Im Vorverkauf haben wir bislang um die 300 Karten abgesetzt. Der Jahn nach unseren Informationen noch mehr. Daher erwarten wir eine vierstellige Kulisse", berichtet Seebachs Manager Gunther Peukert, der kein Geheimnis daraus macht, dass das Gastspiel des Oberpfälzer-Eliteklubs ein absolutes Highlight-Match für den TSV ist: "Wenn uns vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir mal ein Pflichtspiel gegen Jahn Regensburg bestreiten, wäre derjenige wohl für verrückt erklärt worden."

Morgen, 18:30 Uhr TSV Seebach Seebach SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 18:30 live PUSH







Die Regensburger treten die Reise in den Landkreis Deggendorf als Tabellenführer der 3. Liga an. Am Wochenende feierte der Jahn einen Saisonauftakt nach Maß. Beim imposanten 5:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln startete die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Hildmann nervös ins Spiel, überzeugte später aber mit Effizienz und viel Spielfreude in der zweiten Halbzeit. Weiteres Selbstvertrauen für den Heimauftakt am Sonntag gegen Saarbrücken können sich Fein, Hermes & Co. nun gegen den TSV Seebach abholen.



Hildmann kommentiert die Aufgabe gegen den Landesligisten so: "Nach dem erfolgreichen Liga-Auftakt wollen wir jetzt natürlich auch im Toto-Pokal wieder eine gute Leistung zeigen und in die nächste Runde ziehen. Wir freuen uns auf das Pokal-Duell beim TSV Seebach und auch auf viele Jahnfans, die uns wieder unterstützen werden.“ Reichlich Fan-Unterstützung wurde dem Drittligisten schon in der ersten Pokalrunde gegen den Kreisligisten SG Breitenberg/Sonnen (11:0) zuteil. Sportlich wird der Jahn diesmal eine ganze Schippe mehr gefordert sein. Hinsichtlich der Aufstellung dürfte der Drittligist im Vergleich zum erfolgreichen Ligastart ein Stück weit die Rotationsmaschine anschmeißen. Weiterhin fehlen Florian Dietz, Benedikt Saller, Davis Asante und Neuzugang Marco Wörner.