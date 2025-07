Vereins-Event: Attraktiv, sportlich und vielfältig

ASV-Sportplatzkirwa in der Nördlichen Oberpfalz will mehrere Zielgruppen anlocken – drei Tage Spektakel mit mehreren Organisatoren – für Speis und Trank ist bestens gesorgt

Michelfeld (obl)

Die große dreitägige Vereins-Veranstaltung des an sich bodenständigen ASV Michelfeld (Stadtgebiet Auerbach in der Oberpfalz, 590 Mitglieder, drei Abteilungen mit Fußball, Fasching und Fitness) heißt ab sofort wieder traditionell „Sportplatzkirwa“ – nicht wie in den letzten zwei Jahren „Flembachrauschen“.

Die Vereinsfarben Gelb und Blau plus der Name des am Sportgelände vorbeifließenden Baches inklusive Aktivitäten des Gewässers beziehungsweise der alkoholisierte Zustand eines Partygastes – so entstand die Bezeichnung für eine dreitägige Vereinsveranstaltung im Stadtgebiet von Auerbach 2023. Das 1. Michelfelder „Sportfest” war im Jahr 1977. Nun 48 Jahre später lebt der Mythos immer noch. Das mittelamerikanische Flair gab es 1979 (mit der brasilianischen Studentenmannschaft „Mackenzie Sao Paulo“), 2025 hat die Oberpfalz und Nordbayern auch einiges zu bieten.



In den vergangenen fast fünf Jahrzehnten gab es fixe, flexible und neue Veranstaltungs-Elemente, um für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm an drei Tagen zu bieten. Auch in diesem Jahr gibt es keinen klassischen Höhepunkt oder Top-Zuschauermagnet – vielmehr könnte der reizvolle Preisschafkopf am Freitag, das interessante Ortsteilmannschaften-Turnier am Samstag und die spannenden Junioren-Turniere am Sonntag jeweils rund 100 Gäste plus x nach Michelfeld locken.