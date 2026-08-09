Vereine trauern um ehemaligen Spieler und weitere Zugänge

– Foto: FuPa-Grafik

Der GSV Hemmingen trauert um Tugay Ucak. Der 32-Jährige ist am 3. August nach schwerer Krankheit verstorben. Einen großen Teil seiner fußballerischen Laufbahn verbrachte Ucak beim GSV und blieb dort als unermüdlicher Läufer und zweikampfstarker Spieler in Erinnerung. Auch weitere Vereine, für die er im Laufe seiner Karriere aktiv war, nehmen Anteil an seinem Tod. Die Trauerfeier nach islamischer Tradition fand bereits am 7. August in Hemmingen und Schwieberdingen statt. Der GSV spricht der Familie, allen Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern sein Mitgefühl aus und wird Tugay in ehrender Erinnerung behalten.

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SG Steinhilben/Trochtelfingen

Die SG Steinhilben/Trochtelfingen kann zur neuen Saison einen Rückkehrer begrüßen. Offensivspieler Furkan Zirih kehrt nach einer Station beim FC 07 Albstadt zur SGM zurück. Der talentierte Angreifer durchlief bis 2025 sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und ist trotz seines Wechsels noch für die A-Jugend spielberechtigt. In der laufenden Vorbereitung sammelte der Nachwuchsspieler bereits mehrere Einsätze, Scorerpunkte und Tore. Die SGM freut sich über die Rückkehr des Offensivtalents und heißt Furkan Zirih herzlich willkommen.

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SV Deckenpfronn

Der SV Deckenpfronn setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Domenic rückt ein 18-jähriger Flügelspieler aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Das Eigengewächs soll in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen erste Erfahrungen im Herrenfußball sammeln und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Sein persönliches Saisonziel ist ambitioniert: die Meisterschaft. Der Verein freut sich auf den nächsten Nachwuchsspieler im Aktivenkader und wünscht Domenic einen erfolgreichen Start, viele Einsatzminuten sowie eine verletzungsfreie Saison.

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