Vereine tippen SV Bingen/Hitzkofen als Meister

Zwangsläufig gehören die Absteiger aus der Kreisliga A SV Bingen/Hitzkofen und FV Fulgenstadt zum Kreis der Aufstiegskandidaten und beide befinden sich im Rahmen ihrer Zielsetzung. Nachdem Abstieg gab es beim FV Fulgenstadt einen Trainerwechsel. Pascal Fuchs übernahm das Ruder von Kevin Kraft. "Wir sind im Soll, die Hinrunde war gut", zeigt sich Fuchs zufrieden und hält am bisherigen Saisonziel, mindestens Platz 5 zu erreichen, weiterhin fest. "Zum Jahresende haben wir unsere beste Saisonleistung gezeigt!" Sieben Punkte holte Fuchs mit seiner Mannschaft aus den letzten drei Spielen. Einem 3:0 Erfolg über die SG Altshausen/Ebenweiler II, folgte ein 1:1 beim SC Türkiyemspor und ein 3:2 Heimsieg über Bingen/Hitzkofen. "Der Sieg über Bingen war für mich das Highlight der Hinrunde." Bemerkenswert: Im Duell der Absteiger, gab es insgesamt 18 gelbe Karte und eine gelb/rote Karte. „Bingen ist für mich die beste Mannschaft der Liga“, lobt Fuchs den Titelfavoriten. Während die Fuchs-Elf sich mit Platz sechs im Verfolgerfeld befindet, dürfte der SV Bingen/Hitzkofen mit Platz zwei nach jetzigem Stand an der Relegation teilnehmen. Über diese musste Blau/Weiß im vergangenen Sommer den Gang in die Kreisliga B antreten als das Relegationsspiel gegen Daugendorf/Unlingen in Gammertingen, trotz einer Halbzeit lang in Überzahl, mit 1:0 verloren ging. Nach zwei Siegen und einer Niederlage zum Saisonstart ersetzte Simon Stauss den damaligen Trainer Andreas Nell. Der 31-Jährige Stauss war ursprünglich als Spielertrainer vorgesehen, doch um sich voll auf das Traineramt zu konzentrieren, hat er als Spieler aufgehört. „Wir wollen aufsteigen“, gibt Stauss die Marschroute vor. „Mit dem zweiten Platz befinden wir uns im Soll und das Ziel ist aus eigener Kraft möglich.“ Argumente für eine erfolgreiche Saison sammelte das Team bisher genüge. Mit nur acht Gegentoren hat Torwart Luc Schmid die wenigsten in der Liga kassiert. Die Offensive teilt sich in ihrer Disziplin mit dem SV Herbertingen mit jeweils 45 Treffern Platz eins. Erstaunlicherweise endete jedoch das Topspiel mit Herbertingen am letzten Hinrundenspieltag torlos.

Mit der SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz hat die Kreisliga B nur noch einen Vertreter im Bezirkspokal. Die Mannschaft des Trainerteam Sascha Jany und Bernhard Höfler warf auf dem Weg ins Achtelfinale drei A-Ligisten aus dem Wettbewerb. "Die Flutlichtabende im Pokal waren sensationell", sagt Jany und freut sich bereits den nächsten Pokalfight im März: "Flutlichtspiel gegen eine höherklassigere Mannschaft, dafür spielt man Fussball!" Im Ligaalltag kämpft die SGM darum, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Viermal verließ man den Platz als Sieger, dreimal als Verlierer und bereits fünfmal teilte sich das Team die Punkte. Höfler: "Die Leistungen waren sehr oft in Ordnung, aber Unentschieden bringen dich nicht weiter. Zu oft haben wir uns um den Lohn der harten Arbeit gebracht." Bester Torjäger im Team, ist mit 10 Saisontreffern, der ehemaliger Torspieler Robin Stauß. Seit Sommer bekleidet er die Rolle als Stürmer und belegt mit seinen Treffer Platz 4 der Torjägerliste.

Auch für die SG Rulfingen/Weithart ist mit Fabian Lorenz ein gelernter Torspieler der beste Torschütze (12 Saisontore) im Team. David Finsterle, seit Sommer Trainer der SG Rulfingen/Weithart, ist zufrieden mit der Hinrunde und seinem Start ins Trainergeschäft. Mit vier Siegen, u.a gegen Türkiyemspor Saulgau und Bingen/Hitzkofen, aus den ersten fünf Spieltagen, gelang der Saisonstart, ehe drei Unentschieden folgten. „ Im ein oder anderen Spiel haben wir leider wichtige Punkte liegen lassen“, sagt der 30-jährige Coach über die Punkteteilungen mit dem FC Blochingen und der SG Bolstern/Hochberg II. „Das Heimspiel gegen Herbertingen war mein Highlight bisher. Trotz knapp 30 Minuten in Unterzahl, haben wir es geschafft in Führung zu gehen. Leider reichte es am Ende nur zu einem Punkt.“ Finsterle möchte in der Rückrunde an der Tabellenspitze dranbleiben, um bei Ausrutschern der Titelkandidaten, Nutznießer zu sein. Mit einem erfolgreichen Rückrundenstart in Saulgau und in Bingen sowie dazwischen zu Hause gegen die SG Schmeien, kann Finsterle das Ziel unterstreichen.