Verein trauert um Jugendtrainer und Landesliga-Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Tief betroffen vom Tod mussten wir uns zum Jahresende leider von unserem Jugendtrainer Herbert Strobel verabschieden, der nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh verstorben ist. Herbert war ein Urgestein des TSV Frommern, welcher seit seiner eigenen D-Jugend-Zeit als Spieler, Trainer und Jugendleiter über 65 Jahre aktiv hinweg das Vereinsleben prägte.

1997 übernahm er zum ersten Mal das Amt als Frauentrainer, und es sollte nicht das letzte Engagement sein, das er für die weibliche Abteilung des TSV Frommern ausübte.

2001 gründete er dann eine Juniorinnenmannschaft – und von dieser Leidenschaft kam er bis zum Schluss nicht mehr los. Herbert sagte einmal: „Besonders schön ist es für mich, bei der Arbeit mit jungen Menschen zu sehen, wie sich Kameradschaft und Disziplin innerhalb einer Mannschaft entwickeln. Natürlich wuchsen mir Mannschaften, die ich über mehrere Jahre begleitet habe, immer wieder ans Herz. So weiß ich auch jetzt schon, dass mir der Abschied zu gegebener Zeit sehr schwerfallen wird.“

Mit Herbert verliert der TSV einen liebenswerten Menschen, der sich auf vielen Ebenen mit Leidenschaft und ehrenamtlichem Einsatz für unseren Sport engagiert hat. Sein Handeln war stets von Verlässlichkeit und großem Verantwortungsbewusstsein geprägt. „Wir haben Herbert unglaublich viel zu verdanken. Er hat maßgeblich über Jahrzehnte zum Bestand der Frauen- und Juniorinnenfußballabteilung des TSV beigetragen“, so Petra Linder. „Ich selbst war seit 1997 mit ihm als Spielerin und Trainerkollegin tätig. So jemanden wie Herbert findet man kein zweites Mal. Bis zuletzt hat er bei uns die E-Juniorinnen trainiert. Er hinterlässt sportlich, vor allem aber menschlich eine riesige Lücke, die schwer bis gar nicht zu schließen ist.“

Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gelten seiner Frau, seiner Tochter und seiner Familie. „Herbi“, du wirst immer einen Platz in unserem Herzen haben.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Kaisersbach

Diese Tranfsers wurden auf FuPa eingetragen:

Der SV Kaisersbach aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, freut sich über zwei Zugänge in der Winterpause. Alain Tchuidjou kommt vom SV Leonberg/Eltingen und Christos Akritidis vom FSV Waiblingen II.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++