Verein setzt auf Kontinuität in der Trainerfrage

Florian Vornholt bleibt auch in der Saison 2026/27 Trainer der 1. Herrenmannschaft des TV Wellingholzhausen. Die Mannschaft spielt in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B und belegt aktuell den 12. Tabellenplatz. Florian Vornholt hat das Traineramt zum Beginn der laufenden Saison von Felix Engelmann übernommen.

Der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung - insbesondere der jungen Spieler - und der Vorstand sei überzeugt, dass Vornholt der richtige Trainer sei, um die Mannschaft erfolgreich auch über die laufende Saison hinaus zu führen. Der Verein freue sich über die weitere gemeinsame Zukunft teilte er seiner Instagram-Seite mit.