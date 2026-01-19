Verein hat Existenz-Ängste - FLVW lehnt Kreiswechsel erneut ab

Während in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Kreis-Wechsel von Vereinen zugestimmt wurde, schlägt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) dem FC Fortuna Schlangen wohl im dritten Jahr in Folge die Tür vor der Nase zu. Der Verein ist empört und sieht seine Existenz mehr denn je gefährdet.
FC Fortuna Schlangen kritisiert Ablehnung des Kreiswechsels – Vorsitzender Sven Schlüter spricht von widersprüchlicher Entscheidung
Der FC Fortuna Schlangen reagiert mit Unverständnis auf die Entscheidung des Präsidiums des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), den Antrag auf einen Wechsel in den FLVW-Kreis Paderborn zur Saison 2026/2027 abzulehnen. Aus Sicht des Vereins steht diese Entscheidung im klaren Widerspruch zu vorherigen Empfehlungen des Verbandes sowie zu den öffentlich getätigten Aussagen von FLVW-Präsident Manfred Schnieders.
Bis heute liegt dem Verein keine schriftliche oder nachvollziehbare Begründung für die Ablehnung vor. Der FC Fortuna Schlangen hatte seinen Antrag umfassend begründet. Insbesondere die geographische Nähe zum Kreis Paderborn sowie die schulischen, sozialen und sportlichen Lebensmittelpunkte vieler Kinder, Jugendlicher, Spieler und Trainer sprechen aus Sicht des Vorstandes eindeutig für einen Wechsel. Zudem hatte der FLVW-Kreis Paderborn signalisiert, den Verein zur Saison 2026/2027 aufnehmen zu können.
FLVW-Präsident Manfred Schnieders hatte sich in der vergangenen Woche in der Lippischen Landes-Zeitung zur Thematik geäußert und dabei den Ausnahmecharakter von Kreiswechseln sowie das Gesamtinteresse der Kreise betont. Zugleich bestätigte er, dass mit der Ablehnung des zweiten Antrags faktisch die Empfehlung verbunden gewesen sei, den Kreiswechsel weiter zu verfolgen.
„Dass dieser Wechsel nun dennoch nicht vollzogen wird, ist für uns absurd“, erklärt Vereinsvorsitzender Sven Schlüter. Besonders der Verweis auf eine mögliche Kreisfusion im Jahr 2029 sei für den Verein nicht akzeptabel. „Für den FC Fortuna Schlangen kommt diese Perspektive zu spät.“
Das ebenfalls angeführte Argument, ein genehmigter Kreiswechsel könne eine Kettenreaktion bei anderen Vereinen auslösen, weist der Verein entschieden zurück. Jeder Antrag müsse satzungsgemäß als Einzelfall geprüft werden. Nach Auffassung des Vorstandes befinde sich kein anderer Verein im Kreis Detmold in einer vergleichbaren Situation. Der soziale Lebensmittelpunkt vieler Spielerinnen und Spieler liege eindeutig im Raum Paderborn; Schulen, Ausbildung und Alltag seien dort verankert. Der Teutoburger Wald bilde faktisch eine natürliche Grenze.
Nach Überzeugung des Vereins scheitert der Kreiswechsel aktuell maßgeblich am Widerstand des Fußballkreises Detmold, insbesondere an der Haltung des Kreisvorsitzenden Gottfried Dennebier. „Der Kreis Detmold – und hier insbesondere Herr Dennebier – verhindert diesen für unseren Verein überlebenswichtigen Schritt seit Jahren“, so Schlüter. Der FC Fortuna Schlangen warnt eindringlich vor den Folgen der Entscheidung. Die anhaltende Unsicherheit gefährde insbesondere den Jugendbereich und erschwere die sportliche Planung massiv. Der Vorstand appelliert an das FLVW-Präsidium, die Entscheidung zu überdenken und den Kreiswechsel unter fairer Einzelfallabwägung zu ermöglichen.