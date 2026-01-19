Sportlich kämpft der FC Fortuna Schlangen um den Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: Rüdiger Henkel

Verein hat Existenz-Ängste - FLVW lehnt Kreiswechsel erneut ab Der FC Fortuna Schlangen aus dem Fußball-Kreis Detmold möchte seit zwei Jahren nach Paderborn wechseln.

Während in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Kreis-Wechsel von Vereinen zugestimmt wurde, schlägt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) dem FC Fortuna Schlangen wohl im dritten Jahr in Folge die Tür vor der Nase zu. Der Verein ist empört und sieht seine Existenz mehr denn je gefährdet.

Die Pressemitteilung im Wortlaut: FC Fortuna Schlangen kritisiert Ablehnung des Kreiswechsels – Vorsitzender Sven Schlüter spricht von widersprüchlicher Entscheidung Der FC Fortuna Schlangen reagiert mit Unverständnis auf die Entscheidung des Präsidiums des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), den Antrag auf einen Wechsel in den FLVW-Kreis Paderborn zur Saison 2026/2027 abzulehnen. Aus Sicht des Vereins steht diese Entscheidung im klaren Widerspruch zu vorherigen Empfehlungen des Verbandes sowie zu den öffentlich getätigten Aussagen von FLVW-Präsident Manfred Schnieders.

Bis heute liegt dem Verein keine schriftliche oder nachvollziehbare Begründung für die Ablehnung vor. Der FC Fortuna Schlangen hatte seinen Antrag umfassend begründet. Insbesondere die geographische Nähe zum Kreis Paderborn sowie die schulischen, sozialen und sportlichen Lebensmittelpunkte vieler Kinder, Jugendlicher, Spieler und Trainer sprechen aus Sicht des Vorstandes eindeutig für einen Wechsel. Zudem hatte der FLVW-Kreis Paderborn signalisiert, den Verein zur Saison 2026/2027 aufnehmen zu können. FLVW-Präsident Manfred Schnieders hatte sich in der vergangenen Woche in der Lippischen Landes-Zeitung zur Thematik geäußert und dabei den Ausnahmecharakter von Kreiswechseln sowie das Gesamtinteresse der Kreise betont. Zugleich bestätigte er, dass mit der Ablehnung des zweiten Antrags faktisch die Empfehlung verbunden gewesen sei, den Kreiswechsel weiter zu verfolgen.