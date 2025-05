"Verein hat Einmaliges": Probst bleibt Bruckmühl-Trainer trotz Abstieg

Trotz des Abstiegs aus der Landesliga in die Bezirksliga bleibt Mike Probst Trainer des SV Bruckmühl. Das hat der Verein aus dem Mangfalltal am Mittwoch bekanntgegeben.

Probst gab die Geschicke im vergangenen Sommer, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten lang beim SVB an der Seitenlinie gestanden hatte, an Felix Scherer und Marco Schmidt ab, kehrte aber bereits im November auf die Trainerbank der Bruckmühler zurück - zunächst interimsweise bis zum Winter. Im Anschluss hatten sich die Vereinsverantwortlichen und der 62-Jährige auf eine Fortsetzung bis zum Saisonende geeinigt. Obwohl das Saisonziel Klassenerhalt in der Landesliga Südost verpasst wurde, hat der gebürtig aus Trier stammende Ex-Profi seinen Vertrag nun erneut verlängert.

Mike Probst „ist bereit, den Weg mit uns weiterzugehen“

„Wir sind als Verein sehr glücklich, dass Mike uns für die nächste Saison zugesagt hat und es zusammen mit ihm weitergeht. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er hat trotz des sportlichen Abwärtstrends in der Rückrunde schon sehr früh signalisiert, dass er sich eine Vertragsverlängerung sehr gut vorstellen kann. Nachdem sich der Kader immer stärker abgezeichnet hat, hat er seine finale Zusage gegeben - ligaunabhängig. Mike ist sehr erfahren und hat eine wirklich gute Verbindung zu den Spielern. Er macht diese besser und hat vor allem ein sehr gutes Händchen für die Jungen. Auch wenn es sportlich in der Rückrunde nicht die Entwicklung genommen hat, die wir uns alle miteinander gewünscht haben, ist er bereit, den Weg mit uns weiterzugehen.