Verein gefunden: Mensah entscheidet sich für Rödinghausen

Mensah wechselt nach Rödinghausen – Foto: Arno Wirths

Nach dem ersten Saisonspiel gegen den VfB Hilden musste der 1. FC Bocholt zwei Abgänge hinnehmen. Nicolas Hirschberger, der zum Ligakonkurrenten SG Wattenscheid 09 wechselte und Jeff Mensah verließen den Regionalligisten. Beim Zweitgenannten ist der aufnehmende Verein nun auch bekannt. Der 24-Jährige schließt sich ebenfalls einem Ligakonkurrenten an und wechselt zum SV Rödinghausen.

Von Hamburg nach Westfalen

Mensah verbrachte seine letzten Jugendjahre beim Niendorfer TSV, bevor er bei der Zweitvertretung des Vereins seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte. Nach einer Saison beim Bramfelder SV zog es ihn in die Regionalliga zum Heider SV. Es folgte ein Wechsel zu den Sportfreunden Lotte in die Oberliga Westfalen. In seiner zweiten Spielzeit beim Oberligisten gelang ihm mit seiner Mannschaft der Sprung in die Regionalliga. Dort konnte er weiter auf sich aufmerksam machen und somit das Interesse des FC Bocholt wecken, der den 24-Jährigen daraufhin verpflichtete. In Bocholt kam der Abwehrspieler in der vergangenen Saison auf 31 Einsätze und einen Treffer.

Nach nur einer Spielzeit entschied sich Mensah nun für einen Wechsel. Zunächst war jedoch unklar wohin es den 24-Jährigen ziehen wird. Nun ist allerdings klar, dass sich der SV Rödinghausen die Dienste des Abwehrspielers sichert.