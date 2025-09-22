Verdientes Unentschieden in Bad Schussenried

Am Sonntagnachmittag musste sich unsere Landesligamannschaft mit einem Punkt in Bad Schussenried begnügen. Die Staiger Kicker, die genau wie die Staiger Fans mit dem Bus angereist waren, kamen eher schleppend in die Partie. Die violetten Hausherren hatten in der Anfangsphase die besseren Möglichkeiten zur Führung, welche allesamt von Manuel Fetzer vereitelt wurden. Nach einer halben Stunde dann die doch etwas überraschende Führung der Überraschungsmannschaft der laufenden Saison: Deniz Bihr tritt unnachahmlich an und bediente den freistehenden Julian Rauner am zweiten Pfosten. Über Umwege und mit einer Kollision mit dem Pfosten drückte er den Ball zur Gästeführung über die Linie. Dies war gleichbedeutend mit dem Halbzeitergebnis. Kurz nach der Pause dann der Ausgleich von Bad Schussenried: Ein Distanzschuss schlug unhaltbar im rechten oberen Winkel des Tores ein. Ein Sonntagsschuss der Marke „Traumtor“ ließ die Heimelf jubeln. In der Folgezeit war es dann ein Spiel auf Messers Schneide. Staig drückte zwar auf den erneuten Führungstreffer, Schussenried verteidigte resolut und war über Konter gefährlich. So blieb es am Ende bei einer gerechten und verdienten Punkteteilung und die Staiger kehrten mit einem Punkt im Gepäck zurück aus Bad Schussenried.