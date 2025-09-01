– Foto: Jakob Keppler

Verdientes Unentschieden am heißen Sonntag Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost SG Geißlingen Andelsbach

Ganz Grießen hat sich rausgeputzt für das erste Kreisliga A Spiel mit dem Nachbarn aus Geißlungen. Letztes Jahr spielten die Roten noch in der Kreisliga B und verpassten den Aufstieg als Tabellen Dritter nur knapp. Die Blauen spielten bereits in der Beletage und fügten damals dem Gast aus Andelsbach zwei empfindliche Niederlagen zu. Im Hinspiel war Andelsbach lange Zeit überlegen, musste am Ende aber mit einer 1:0 Niederlage nach Hause fahren. Im Rückspiel waren die Männer von Ralf Lauber komplett von der Rolle und kassierten eine saftige Niederlage.

Das Stadion des FC Grießen konnte aufhorchen lassen. Ein paar Highlights: auf dem Spielplatz vorne dran spielen die Kinder mit einem Eurofighter, auf einem kleinen Grasshang lässt es sich gut sitzen, die XXL-Bratwurst gibt es für faire 4 Euro und die Bedienung ist auf Zack. Genauso auf Zack war auch Lukas Müller. Nach nur 10 Minuten nutzte Grießlingen einen Patzer in der Hintermannschaft des Gastes eiskalt aus. Robin Nohl fing einen Fehlpass ab und spielte anschliessend keinen Fehlpass, sondern lieferte das 1:0 Lukas Müller auf dem Präsentierteller. Müller, der offensichtlich nervös war, konnte mit etwas zaghaften Stoppern den Ball am Ende aber über die unbewachte Linie bugsieren. Grießlingen war daraufhin die bessere Mannschaft, konnte aber kaum Torgefahr entwickeln und so kämpfte sich Andelsbach zurück ins Spiel. Nach zwanzig Minuten drehte das Spiel und Andelsbach bestimmte den weiteren Verlauf in Halbzeit Eins. In der 30. Minute flog ein wuchtiger Freistoß von Felix Schmidle aufs Tor von Weissenberger. Dieser konnte den Ball nur in die Luft fausten, blitzschnell und überlegt reagierte Luca Wolff, indem er den Ball auf den lauernden Florian Schmidle köpfte. Schmidle musste sich nicht zweimal bitten lassen - 1:1, Ausgleich. Bis zum Ende der ersten Hälfte gab es nochmals zwei gefährliche Aktionen. Lukas Müller scheiterte an den vielen Beinen der Andelsbacher Abwehr, besser machten es dann die Gäste. Mit einer wunderschönen Kombination über Jehle, Felix Schmidle und Nick Fischer, konnte der Gast das Spiel drehen und das durchaus verdient.