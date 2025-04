verdientes Remis zwischen SG Fürstenzell II und FC Aunkirchen II

Die Hausherren hatten die erste Chance, nach einer Ecke schoss Hanuss aber über das Tor. Die Gäste kamen nach und nach besser in die Partie, Hartl scheiterte aber im 1-gegen-1 an Sonnleitners Fußabwehr. Nach einer schönen Kombination gelang der Ball über Muggendobler und Hartl zu Wagenpfeil, der zur nicht unverdienten Führung treffen konnte. Die Hausherren wurden vor der Pause nochmal stärker und belohnten sich dann auch mit dem 1:1, Burgstaller setzte einen Abpraller nach einer abgewehrte Ecke unter die Latte. Im zweiten Durchgang hatte Stöger früh die riesen Chance, das Spiel zu drehen, doch TW Nothaft parierte per Fußabwehr. Die Gäste verlegten sich auf Konter und hatten bei einer Abseitsentscheidung Pech, dass Hartls Treffer nicht zählte. Zudem verpasste Forster zweimal knapp, und auch Salatmeier Heinrich konnte mit zwei Freistößen TW Sonnleitner nicht bezwingen. Die Hausherren hingegen kamen immer öfter über ihre linke Angriffsseite gefährlich in den Strafraum, doch mit vereinten Kräften konnte der FCA II Stand halten. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden zwischen zwei spielstarken Reserve-Teams in einem ansehnlichen und spannenden Spiel.