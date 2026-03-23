Verdientes Remis nach nervenaufreibender Partie von Kai Hermes · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Der SV Neubörger trat am Sonntagnachmittag bei bestem Fußballwetter auswärts in Hüven an. In der neunten Minute wurde Lennart Schuten bei einem Torabschluss im Strafraum am Fuß getroffen. Ohne zu zögern entschied Schiedsrichter Heinz Schulte von der DJK Eintracht Papenburg auf Strafstoß, den Jonas Korte mithilfe des Innenpfostens verwandelte.

In der ersten Viertelstunde konnten die Gäste durch temporeichen Offensivfußball überzeugen und die Hausherren aus Hüven immer wieder in Bedrängnis bringen – viele Angriffe scheiterten aber, bevor es zum Torabschluss kam, an kleineren Unsauberkeiten – andere wurden vor dem Tor vergeben. In der zwanzigsten Minute landete einer der zunächst wenigen Hüvener Angriffe in den Maschen, dem Treffer wurde aber wegen einer Abseitsposition zu Recht die Anerkennung verweigert. Auch wenn Neubörger nach der Drangphase einen Gang herunterschaltete, war die Pausenführung hochverdient.

Zur zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichener, spätestens aber ab der 60. Minute sahen die Zuschauer ein Spiel in eine Richtung: nämlich auf das Gehäuse von Bernd Horstmann, der in der 63. Minute zunächst einen Kopfball mit einem sensationellen Reflex nicht nur parieren, sondern sogar festhalten konnte. Weitere Chancen der Hausherren scheiterten an mangelnder Präzision, in der 80. Minute traf Hüven überdies in einer unübersichtlichen Strafraumsituation nur den Innenpfosten. Die einzige nennenswerte Torannäherung für die Gäste verzeichnete der eingewechselte Sami Rezaie in der 78. Minute, als er einen Fernschuss knapp rechts über das Tor setzte.