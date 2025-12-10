Verdientes Remis im Topspiel

Beim Tabellendritten in Gera wollten die Knopfstädter nach der Heimniederlage aus der Vorwoche ein anderes Gesicht zeigen und das gelang auch. Spielerisch in der ersten Halbzeit besser, nahmen die Gäste nach dem Wechsel auf dem tiefen und schwer bespielbaren Rasen den Kampf an und einen Punkt mit nach Schmölln.

Die erste gute Chance erspielten sich die Gäste nach acht Minuten, als Leon Gentsch erst den Ball gut festmachte und dann Alexander Korent bediente. Von der Grundlinie legte Korent wieder auf Gentsch zurück, doch der Abschluss landete am Außennetz. Nach einem Chipball von Dominick Heinze hinter die Abwehr traf Gentsch Ball und Torwart und das runde Leder trudelte an den Pfosten, woraufhin Eurotrink klären konnte (23.). Der Gastgeber war bei Standards und Kontern stets gefährlich, insgesamt aber hatten die Knopfstädter das spielerische Übergewicht.

„Nach dem Wechsel wurde es dann ein Abnutzungskampf auf dem tiefen Boden. Jetzt wurde das Fußballspielen immer schwieriger“, analysierte Trainer Tim Rauch die zweiten 45 Minuten. Nach einem Foul von Florian Schmidt an den eingewechselten Ex-Schmöllner Florian Schnelle, bei dem der Schmöllner Verteidiger Ball und Gegner erwischte, verwandelte Robin Fleischer den Elfmeter zum 1:0 (51.). Jetzt waren die Knopfstädter gefordert und zeigten eine gute Reaktion. Aus halblinker Position erzielte Kapitän Florian Pitschel in der 64.Minute mit einem Freistoß seinen ersten Saisontreffer und damit den wichtigen 1:1-Ausgleich. Nachdem Eurotrink-Keeper Justus Kunze bei einem Abschlag aus dem Strafraum rutschte, landete der folgende indirekte Freistoß von Eric Lochmann an der Latte. Auch der eingewechselte Vito Junghanns hatte nach Rückpass von Lochmann noch den Siegtreffer auf dem Fuß, sein Abschluss ging aber links am Tor vorbei. So musste auch Schmöllns Keeper Richard Klaus nach einem Schuss aus spitzem Winkel entscheidend eingreifen und parierte gut, womit das zweikampfbetonte und insgesamt gerechte Unentschieden feststand.