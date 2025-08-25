„Verdientes Ergebnis“ – Münsinger Remis gegen Murnau II

Nach dem 1:1 durch Simon Pilch (re.) lief es gut für die Münsinger, doch sie mussten sich gegen Murnau II mit einem Punkt begnügen. – Foto: Rudi Stallein

Der SV Münsing spielt in der Kreisliga nur 2:2-Unentschieden gegen den TSV Murnau II. In der ersten Halbzeit blieb Münsing zu harmlos.

Martin Grelics konnte seinen momentanen Frust nicht verbergen, als die Murnauer Reserve in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2 beim SV Münsing erzielte. Wenige Minuten nach Abpfiff war er aber schon wieder gewohnt reflektiert: „Du kannst es nur so akzeptieren. Am Ende ist das Ergebnis verdient“, bilanzierte der Münsinger Trainer. Denn gerade im ersten Spielabschnitt kam nur wenig von den Platzherren. „Zu harmlos“, befand Grelics den Auftritt seiner Mannschaft. Die Gäste rannten dagegen mit jugendlichem Eifer mehrere gefährliche Konter auf das Gehäuse von SVM-Keeper Eric Maier. Mitte der Halbzeit schien Maier dann schon geschlagen, überraschte seinen Gegenspieler aber gerade noch mit einem starken Fußreflex. Kurz darauf war er aus kurzer Distanz allerdings machtlos gegen den Abschluss von Lukas Ende. Mit 0:1 ging es in die Pause.

Sa., 23.08.2025, 16:15 Uhr SV Münsing Ammerland SV Münsing TSV Murnau TSV Murnau II 2 2 Abpfiff Die Gastgeber kamen dann aber mit einem anderen Gesicht aus der Kabine. Insbesondere der 20-minütige Einsatz des krankheitsgeschwächten Hans Zachenbacher wirkte sehr belebend auf den SVM. „Er macht dann kurz ein anderes Spiel daraus“, sagt Grelics. Zunächst war es noch Sturmkollege Simon Pilch, der in der Schnittstelle den Ball in den Fuß bekam und in die kurze Ecke zum 1:1-Ausgleich traf. Nur zwei Minuten später tankte sich Zachenbacher zur Grundlinie durch. Den Abschluss nach seiner Ablage kratzte Justus Schulze reflexartig mit der Hand von der Linie. Da das den Feldspielern aber bekanntlich nicht erlaubt ist, gab es Rot und Elfmeter für Münsing. Zachenbacher trat an und traf im Nachschuss zum 2:1.