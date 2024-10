Verdientes aus im Pokal - SV Michelbach v.s. FV Ottersdorf 4:1

Das 1:0 aus der 15. Minute konnten wir in der 20. Minute noch egalisieren, als eine Flanke von Sebastian Sattler mit der Hand abgewehrt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Justin Hammelmann zum zwischenzeitlich 1:1.

Jedoch leisteten wir uns in der 38. Minute erneut einen kapitalen Bock in der Defensive und Michelbach nahm die Einladung zum 2:1 dankend an. In der zeiten Halbzeit wurde viel probiert, aber nichts davon führte zum erhofften Ergebnis.