Verdientes 1:1-Remis zwischen Werden-Heidhausen und Niederwenigern

Lukas Thamm (Nummer 27) war gegen die Sportfreunde Niederwenigern erfolgreich – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Landesliga, Gruppe 2: Der SC Werden-Heidhausen rettet im zweiten Abschnitt einen wichtigen Zähler nach einem Blitzstart der Sportfreunde Niederwenigern. Das 1:1 war in einem chancenarmen und zweikampfintensiven Duell schlussendlich das gerechte Ergebnis.

Nur eine Minute hat es gedauert, bis die Gäste jubeln durften. Ein langer Ball von Finn Bartz landet beim eingelaufenen Frederik Lach, der zunächst mit seinem Abschluss am stark parierenden Marcel Niehaus scheiterte. Der Abpraller war hingegen kein Problem für den Angreifer, der somit schon sein neuntes Saisontor markierte (9.).

Bis auf einen aberkannten Abseitstreffer blieben die Hausherren zu ungefährlich. Die Sportfreunde lauerten hingegen immer wieder auf Fehler der Heimmannschaft - die Umschaltsituationen konnte Niederwenigern allerdings ebenfalls nicht nutzen.

Werden-Heidhausen kam gestärkt aus der Pause und drängte auf den Ausgleich. Nachdem die Defensive der Gäste einen Abschluss noch auf der Linie klären konnte, klingelte es in der 60. Minute. Christfired Chisom Emmanuele führte den ball auf der rechten Seite und brachte eine halbhohe Flanke in den Strafraum. Linus Thamm reagierte schneller als seine Gegenspieler und netzte zum 1:1 ein (60.)