Verdienter Vogter Heimsieg im Spitzenspiel!

Am gestrigen Sonntag gastierte die SG Aulendorf als Tabellenzweiter an der Vogter Jahnstraße. Da der SVV vor dem Spiel nur einen Punkt hinter den Gästen auf dem dritten Rang stand, waren die Vorgaben für die Partie klar: 6-Punktespiel, Spitzenspiel,… nennen Sie es wie sie wollen, aber es war alles angerichtet für einen richtig guten Fußballnachmittag! Den Gastgebern war auch direkt anzumerken wie heiß sie darauf waren am direkten Konkurrenten vorbeiziehen zu können. Vogt verteidigte bärenstark im Kollektiv und lies im ersten Durchgang zu keiner Zeit Gefahr vor Torhüter Seidel aufkommen. Auf der anderen Seite trug man durch schnelles Umschalten und sehr variables Positionsspiel immer wieder selbst gefährliche Angriffe vor. Nachdem Elshani bereits einen ersten Warnschuss abgegeben hatte, machte es Wucher in Minute 27. besser. Auf Höhe der Mittellinie eroberte er selbst den Ball, trug ihn unwiderstehlich in den Strafraum und knallte das Kunstleder letztlich humorlos und eiskalt ins lange Eck. Ein toller Treffer und die verdiente Führung für Vogt. Von Aulendorf kam offensiv weiterhin nichts, während Vogt nach einer strittigen Szene im 16ner noch einen Straftstoß bekommen hätte können. Aufgrund der vielen Konjunktive in diesem Satz blieb hier allerdings die Pfeife stumm.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild. Der SVV verteidigte weiterhin unglaublich kompakt und hatte das Spiel zu jeder Zeit im Griff. Lediglich der zweite Treffer fehlte noch, um die Nerven der eigenen Fans auf den eisigen Tribünen etwas zu beruhigen. Möchte man den Hausherren an diesem Nachmittag eines ankreiden war es sicherlich die Chancenverwertung und so wurden durch Neubauer und Elshani nur die dicksten beiden Möglichkeiten ausgelassen. Etwa 10 Minuten vor Spielende hatte Torhüter Seidel dann seinen einzigen Arbeitsnachweis zu erbringen, als er einen Freistoß von Torjäger Krenzler aus knapp 30 Metern sicher parieren konnte. Fünft Minuten vor dem Ende machte Vogt dann allerdings doch noch final einen Haken an die Partie. Wieder war es Wucher, der sich gleich gegen drei Aulendorfer durchsetzen konnte und anschließend mit ganz viel Übersicht auf den eingelaufen Mjekiqi ablegte. Der bewies seine ganze Klasse und schon routiniert mit der Innenseite gegen die Laufrichtung des Gästekeepers zum 2:0 Endstand ein. Insgesamt eine beeindruckende und reife Leistung der Vogter, welche durch die Niederlage der SG Fronhofen/Fleischwangen sogar noch mit der Tabellenführung belohnt wurde. Aufgrund der starken Kollektivleistung wäre es hier eigentlich nicht fair einen einzelnen Spieler hervorzuheben und dennoch muss man es dieses Mal mit Julian Wucher tun. Ähnlich wie derzeit Jamal Musiala bei den Bayern ragte auch er aus einer guten Mannschaft nochmal heraus und machte letztlich mit zwei direkten Torbeteiligungen auch final den Unterschied in diesem Spitzenspiel! Kommenden Samstag hat der SVV mit der Auswärtspartie bei den formstarken Ankenreutern jetzt noch einen dicken Brocken vor der Brust, bevor man sich in die wohlverdiente Winterpause verabschiedet.