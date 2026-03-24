Verdienter und vorentscheidender Heimsieg

– Foto: Raik Stiller

Die Vorzeichen dieses Duelles im Wimaria-Stadion waren klar. Der Gast aus Wickerstedt war aufgrund der Niederlage aus dem Hinspiel zum Siegen verdammt, wollten sie noch eine Rolle um den Staffelsieg in der "Mini-Staffel" spielen. Und aus Empor-Sicht war eben eine Niederlage verboten, hat man doch klar das "schlechtere" Torverhältnis. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse und Entwicklungen in der Staffel, wird das wohl auch nicht mehr aufzuholen sein. Aber sei es drum, die Marschroute der Emporianer war klar, nichts als ein Heimsieg sollte heute her. Unsere Gäste aus Wickerstedt hatten eigentlich von Beginn an, überraschend große Probleme auf dem tiefen Rasen des Wimaria-Stadions. Meist agierten sie lediglich mit weiten und langen Bällen auf ihren Top-Torschützen, der jedoch oft allein gelassen wurde, oder eben seine Meister in unserer stets sicher stehenden Abwehrreihe fand. So konnten die Wickerstedter unseren Keeper lediglich mit einigen Fernschüssen aus der 2. Reihe beschäftigen. Wir übernahmen mit fortlaufender Spielzeit immer mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen, einzig und allein das erlösende Tor sollte in Halbzeit eins nicht mehr fallen. Zum Ende der ersten Spielhälfe wurden unsere Möglichkeiten schon beinahe fahrlässig ausgelassen, so dass mit dem wenig zufriedenstellenden Unentschieden in die Kabinen ging. Die Unzufriedenheit, ob des Ergebnisses war unseren Jungs schon auf dem Weg in die Kabine deutlich anzumerken und zu sehen. Aber so ist es nun manchmal. In der Pause rauften sich die Jungs trotz, oder auch gerade wegen einiger lauter Worte wieder zusammen und man wollte das Spiel endgültig auf seine Seite ziehen.

Mit dem Anpfiff zur 2. Halbzeit machten unsere Jungs genau da weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört haben. Wir erhöhten den Druck auf die nach wie vor unerwartet harmlosen Wickerstedter und so kam es nach einer gut getretenen Ecke unseres Captains zum erlösenden 1:0 durch Omar Abdelmouatty , per Kopfball. Der Jubel war groß, konnte man sich also doch nach Chancenwucher, Lattenknaller und weiteren vergebenen Großchancen endlich belohnen. Von den Gästen kam weiterhin, bis auf vereinzelte Einzelaktionen oder Fernschüsse nur noch wenig. So kam es folgerichtig zum entscheidenden 2:0 durch den unermüdlich rackernden Anto Eccarius, ebenfalls per Kopfball, nach schöner Vorarbeit von Moudr Ajaini. Bis zum Abpfiff passierte dann auch nicht mehr viel, so dass man am Ende des Tages von einem völlig verdienten und vorentscheidenden Heimsieg sprechen kann.