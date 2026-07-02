Verdienter TuS-Sieg gegen Penzberg: „Mussten wir erarbeiten“ Fußball-Testspiele von Rudi Stallein · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

30.06.2026, Tus Geretsired - FC Penzberg, ALEXANDER BAZDRIGIANNIS, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der Bayernligist Geretsried hat im Testspiel gegen den zwei Klassen tiefer spielenden FC Penzberg einen Rückstand aufgeholt und mit 3:1 gewonnen.

Ein vorgegebenes Ziel wurde erreicht. Mit dem 3:1 im Testspiel gegen den FC Penzberg feierte der TuS Geretsried den gewünschten Sieg. Für die Bewertung „absolutes Top-Spiel“ reichte Martin Grelics der Auftritt seiner Kicker jedoch noch nicht. „Es war ein verdienter Sieg“, stellt der TuS-Coach fest. „Aber den mussten wir uns erarbeiten.“ Dass dies letztlich gut gelang, sei jedoch als positiver Aspekt herauszustellen. Zumal der Bayernligist gegen die zwei Klassen niedriger angesiedelten Gäste einen Rückstand aufholen musste. „Das ist eklig, aber in so einem Test oft so“, deutet Grelics an, dass sein Team „anfangs nicht den vollen Zugriff hatte“. TuS Geretsried zeigt die richtige Reaktion auf den Gegentreffer Zwar waren die Gastgeber bestrebt, den Wunsch ihres Übungsleiters umzusetzen, mit frühem Pressing eine spielerische Dominanz herzustellen. „Aber wir haben die Bälle schnell wieder verloren“, moniert der Coach. In Folge dessen gestaltete sich im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für den FC Penzberg – und einem ausgeglichenen Chancenverhältnis. Die Gäste verfehlten das Ziel mit einem Freistoß nur knapp, während auf der anderen Seite Alexander Bazdrigiannis den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig traf. Näher dran am Torerfolg für Geretsried war Lukas Kellner, der von der rechten Seite in den 16-er zog und den Ball ans Lattenkreuz setzte.

Kellner war auch an der Entstehung des Gegentores maßgeblich beteiligt, als er einen Ball zunächst etwas unglücklich per Kopf in den Lauf des Gegners verlängerte und beim Versuch, die Sache auszubügeln, den Arm nicht eng genug am Körper liegen hatte. Der Unparteiische entschied auf Handelfmeter. Dominik Bacher trat an und verwandelte glücklich (TuS-Torhüter Lukas Günter konnte den Ball nur an den Innenpfosten lenken) zum 1:0 aus Gästesicht. „Die Reaktion darauf war sehr positiv, wir waren dann deutlich dominanter“, freut sich Martin Grelics. Nur die Abstimmung in der entscheidenden Angriffszone habe noch nicht ganz gestimmt um ganz klare Torchancen zu kreieren. Geretsrieds Fejzullahi trifft einmal selbst und bereitet einen Treffer vor Das gelang kurz vor der Pause zum ersten Mal durch eine zielstrebige Einzelleistung: Nathan Winkler (in der 22. Minute für Srdan Ivkovic ins Spiel gekommen, den die Wade zwickte) eroberte den Ball an der Strafraumgrenze, gewann den Zweikampf gegen Ex-TuS-Torhüter Simon Voß und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Viel Ballbesitz und einige gute Kombinationen prägten das Spiel des TuS nach dem Seitenwechsel.