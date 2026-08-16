Verdienter Staiger Auftaktsieg in die neue Saison

Zum Start in die neue Bezirksligasaison wartete gleich ein richtiges Brett und ein absoluter Gradmesser auf das Staiger Team. Mit der neuformierten SGM Langenau gastierte der erwartet schwere Gegner im Staiger Fußballpark. Zumal der Start in die Partie alles andere als vielversprechend verlief, da Lorenz Bachner bereits früh verletzungsbedingt vom Platz musste. Der Auftakt in die Partie war zudem durchaus zerfahren und hektisch. Beide Teams schenkten sich im körperlichen Bereich nichts und es war ein guter Kampf um jeden Ball. Mit zunehmender Spieldauer zogen unsere Staiger die Partie dann etwas auf ihre Seite und kamen ein ums andere Mal gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Nach einer knappen halben Stunde dann der Führungstreffer für Grün-Weiß-Rot. Jens Geiselmann bediente den freistehenden Oli Bischof, der gekonnt zum ersten Saisontreffer einschob. Ärgerlich und unnötig dann der 1:1-Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeit, als der Ball eigentlich schon geklärt schien. Doch unsere Staiger Mannschaft ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und legte in der zweiten Halbzeit nochmals eine Schippe drauf. Wiederum Jens Geiselmann bediente in der 58.Minute Neuzugang Maximilian Neuburger, der cool blieb und gegen seine ehemaligen Kollegen zur erneuten Staiger Führung einschob. Den Deckel machte dann Julian Rauner kurz vor dem Ende drauf. Er wurde in 87.Minute vom eingewechselten Deniz Bihr in Szene gesetzt und traf zum verdienten 3:1-Endstand. Ein Ergebnis, welches allgemein in Ordnung geht und aufgrund der zweiten Halbzeit auch gerecht ist. Die Gäste konnten mit zunehmender Spieldauer nicht mehr viel entgegensetzen und der SCS behielt die drei Punkt wohlverdient im Weihungstal. Großes Kompliment auch an den Schiedsrichter der Partie, der eine glänzende und nahezu fehlerfreie Leistung zeigte.