„Verdienter Sieger“: Wahrenholz schlägt Hankensbüttel

Der VfL Wahrenholz hat in einem intensiven Duell der Bezirksliga Braunschweig 1 seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Gegen den favorisierten HSV Hankensbüttel setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann mit 4:2 durch und überzeugte dabei vor allem in zwei entscheidenden Phasen des Spiels.

„Die ersten 30 Minuten waren wir schon sehr dominant“, analysierte Marcel Neumann nach Abpfiff. Seine Mannschaft präsentierte sich zweikampfstark, zielstrebig und gefährlicher vor dem Tor. „Gerade in den Zweikämpfen sehr präsent, auch mehr Abschlüsse, deutlichere Chancen“, so der Trainer weiter.

Die Überlegenheit spiegelte sich früh im Ergebnis wider: Marlon Hanse traf in der 10. Minute zum 1:0, Patrick Schön legte in der 32. Minute das 2:0 nach. Eine verdiente Führung, doch danach verlor Wahrenholz den Faden.

„Danach haben wir uns ein bisschen zu sehr ausgeruht auf dem 2:0“, kritisierte Marcel Neumann. Statt weiter strukturiert zu spielen, wurde es hektisch: „Wir haben dann auch Hankensbüttel stärker gemacht, indem wir eigentlich nur noch die Bälle hinten rausgeschlagen haben. Keine vernünftigen Passstaffetten mehr drin hatten. Das ist alles ein bisschen zu wild gewesen.“

Mit Glück ging es dennoch mit der Führung in die Pause. „Dann haben wir einmal Glück, muss man ehrlicherweise sagen, dass der Schiri keinen Elfmeter gibt. Wäre einer gewesen in meinen Augen“, räumte Marcel Neumann ehrlich ein.

Doch die Warnung zur Halbzeit verhallte zunächst. „Wir haben angesprochen, dass wir vermeiden wollen, ein schnelles Gegentor zu bekommen“, doch genau das trat ein.

Der HSV Hankensbüttel stellte um und erhöhte den Druck. „Sie sind uns dann in der letzten Linie auch angelaufen. Da waren wir sehr überrascht von und sind damit auch erstmal nicht klargekommen“, sagte Marcel Neumann.

Die Folge: Innerhalb weniger Minuten glichen die Gäste aus. Rufus Chefu verwandelte einen Elfmeter zum 2:1 (50.), kurz darauf traf Bjarne Asmus zum 2:2 (55.). „Am Ende des Tages war es dann für uns erstmal ein Schock, so früh das Gegentor zu bekommen“, so Marcel Neumann.

Doch Wahrenholz fand die perfekte Antwort und genau hier lag für den Trainer der Schlüssel zum Spiel: „Dann kam in meinen Augen der Knackpunkt des Spiels, dass wir direkt nach dem 2:2 das 3:2 machen.“

Nur eine Minute nach dem Ausgleich traf erneut Patrick Schön (56.) und brachte den VfL zurück auf die Siegerstraße. „Damit war in meinen Augen Hankensbüttel gebrochen“, erklärte Marcel Neumann.

In der Schlussphase zeigte Wahrenholz dann, was zuvor phasenweise gefehlt hatte: Disziplin, Leidenschaft und Effizienz. „Hinten raus haben wir dann leidenschaftlich verteidigt, haben das clever gemacht und konnten dann kontern mit den schnellen Jungs“, sagte der Trainer.

Einer dieser Konter führte schließlich zum entscheidenden Treffer: Julian Koch erhöhte in der 79. Minute auf 4:2.

Für Marcel Neumann war der Sieg am Ende verdient, auch wegen der Gesamtleistung seiner Mannschaft: „Alles in allem finde ich eine sehr, sehr dominante Leistung von uns, die ersten 30 Minuten und die letzten 30 Minuten würde ich sagen. Zusammengefasst ein verdienter Sieg für mich.“

Besonders die Intensität überzeugte: „Wir haben mehr Derby-Charakter reingebracht. Wir waren präsenter in den Zweikämpfen und am Ende auch effizienter.“

Der VfL Wahrenholz empfängt am Montag, 6. April, den VfR Wilsche-Neubokel und will den Schwung mitnehmen. Der HSV Hankensbüttel hat am Mittwoch, 8. April, gegen den SV Gifhorn die Chance zur Reaktion.

Die Tore können auf dem Instagramaccount vom VfL Wahrenholz angesehen werden: https://www.instagram.com/p/DWf_YDyCLkM/