Verdienter Sieger: SGW Haarhausen

Die Gäste aus Bad Blankenburg starteten auf dem Rasenplatz im Agroland-Sportpark vor 70 Zuschauern gut in das Spiel. Jonas König versuchte es beim ersten Vorstoß der Männer vom Hainberg mit dem Kopf und der Ball landete knapp über den Querbalken (2.). Als derselbe Spieler eine Minute danach das Runde in das Eckige beförderte, wurde auf Abseits entschieden (3.). Janek Hegewald versuchte es nach einer Viertelstunde mit einem Schuss von der Strafraumkante. Nach 20 Minuten Abwartens zeigte sich die SG Wachsenburg Haarhausen. Lukas Matz kam aus 17 Metern zum Torabschluss (22.). Yannic Dressler konnte bei seinem Sturmlauf im letzten Moment geblockt werden (28.). Im Gegenzug visierte Nick Wipprecht die kurze Torwartecke an (29.). In der 31.Spielminute kam Alexander Klippstein von der rechten Strafraumseite aus 12 Metern frei zum Abschluss und der Ball ging nur um wenige Zentimeter am zweiten Pfosten ins Toraus. Kurz vor Halbzeitpfiff des soliden Schiedsrichters Tim Stöcklein (FSV GW Plaue) stand zwei Mal das Duell zwischen Yannic Dressler und Gäste-Torhüter Luis Augner im Brennpunkt des Spielgeschehens. An der Strafraumgrenze (44.) war der TSV-Schlussmann im richtigen Moment unten, am kurzen Pfosten (45.) schlug später die Murmel knapp neben der Torstange im Außennetz ein. Kein Team hatte jedoch in einem Spiel auf durchschnittlichem KOL-Niveau vor dem Seitenwechsel getroffen.

Nach torloser erster Spielhälfte nutzte der TSV Bad Blankenburg gleich seinen ersten Angriff zum 0:1; Nick Wipprecht blieb nach Zuspiel durch Janek Hegewald von der rechten Seite allein vor Torhüter Maximilian Günther stabil und traf (46.). Der TSV Bad Blankenburg schien nun gut im Spiel. Aber als Yannic Dressler im Strafraum auf das kurze Eck schoss, lag der Ball zum 1:1-Ausgleich plötzlich im Tor (53.). Das Spiel gewann nun an Fahrt. Janek Hegewald fand in SGW-Hüter Maximilian Günther seinen Meister, als er aus 16 Metern zum Torabschluss kam. Danach zeigten sich die Gastgeber bissiger vor ihrem Strafraum als die Gäste. In der 64.Spielminute hätte Lukas Matz bei seinem Lauf von Außen ins Zentrum mit einem taktischen Mittel gestoppt werden können, wie zwei Minuten zuvor Jannek Hegewaldauf der anderen Seite. So aber ballerte der Flügelspieler das Spielobjekt, als er den Abstoß-Halbkreis passiert hatte, humorlos aus 16,5 Metern in den rechten Torgiebel - 2:1. Zudem brachte die SGW mit Justus Hühner einen schnellen wendigen Spieler und stand kompakt. Die Männer vom Hainberg taten sich schwer damit. In der 81.Spielminute sorgte ein unnötiger Ballklau an der Strafraumgrenze und der trockene Abschluss von besagten Einwechsler für die Spielentscheidung - 3:1. Ein Kopfballtreffer der Gastgeber fand wegen Aufstützens keine Anerkennung (85.). Als Dennis Lapp den Ball beim Freistoß aus 20 Metern flach aufs Tor schoss, machte sich Louis Augner lang und verhinderte so einen weiteren Gegentreffer (89.).

Am Ende gewann das Team verdient, welches den Sieg mehr wollte, was an diesem Tag auch einen traurigen Grund besaß. Deshalb begann die Begegnung mit warmen Worten und einer Schweigeminute.