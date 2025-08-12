 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
Eine hart umkämpfte Partie zwischen Vornbach und Passau endete 2:1
Eine hart umkämpfte Partie zwischen Vornbach und Passau endete 2:1 – Foto: Geisler

„Verdienter Sieg“ vs. „Abhaken und Weitermachen“

Roding und Etzenricht mit Remis +++ Vornbach dreht Partie gegen Passau +++ Dingolfing verliert knapp gegen Landshut +++ Bogen mit Last-Minute-Sieg +++ Bad Kötzting und Ettmannsdorf gewinnen jeweils 1:0 +++ Eggenfelden souverän gegen Tegernheim

Der sechste Spieltag der Landesliga Mitte hatte wieder einiges zu bieten: spannende Partien und viele Tore. Besonders herausstechend war das Derby Vornbach gegen Passau, das die Heimmannschaft vor 1150 Zuschauern mit 2:1 für sich entschied. Außerdem sicherte sich der TSV Bogen dank eines Last-Minute-Elfmeter einen 1:0-Sieg gegen Kosova Regensburg.

Heute, 18:30 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
0
0
Abpfiff

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Das Spiel war von Anfang an zerfahren und auf eher niedrigem Landesliga-Niveau. Beide Teams wirkten unsicher. Ich bin trotzdem zufrieden, weil wir kaum Chancen zuließen und selbst einige Möglichkeiten hatten. Am Ende hätten wir das 1:0 machen müssen, haben es aber verpasst. Jetzt müssen wir mit dem Unentschieden leben und hoffen, dass der Knoten bald platzt.“



Heute, 18:30 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
2
1
+Video

Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Ein verdienter Sieg für uns heute. Die Mannschaft hat super gekämpft, vor allem nach dem Rückstand. Wir waren dominant, hatten viel Ballbesitz und haben das Spiel kontrolliert. Das Siegtor in der 87. Minute war dann der verdiente Lohn für unsere Leidenschaft und den Willen. Großes Kompliment an die Jungs, die sich auch heute wieder richtig reingehängt haben.“

Heute, 18:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
0
1

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Einen riesigen Respekt vor der Mannschaft. Was sie in der fünften englischen Woche in Folge wieder abgeliefert hat, ist der Wahnsinn. Beide Mannschaften hatten heute ihre spielbestimmenden Phasen und Chancen. Am Ende machen wir das eine Tor mehr.“



Heute, 18:30 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
1
0

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Am Ende war es ein verdienter Arbeitssieg, wenn auch teilweise glücklich. In der ersten Halbzeit waren wir zu langsam und ängstlich, Kosovo war uns immer einen Schritt voraus. In der zweiten Halbzeit wurden wir aggressiver, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und uns den Sieg erarbeitet. Vorher haben wir viele Chancen liegen lassen, wo wir das Spiel entscheiden müssen. Am Ende steht ein dreckiger, aber wichtiger 1:0-Sieg für uns.“

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
1
0
Abpfiff

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Insgesamt war das ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, nach Standards das Ergebnis höher zu schrauben – mit 1:0 ging es dann mehr als verdient in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatte Lam zwar mehr Ballbesitz, wurde aber nur einmal wirklich gefährlich mit einem Fernschuss, bei dem wir Glück hatten. Mit viel Einsatz haben wir das 1:0 über die Zeit gebracht und sind sehr zufrieden – vor allem mit der tollen Kulisse.“




Heute, 18:30 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
1
0

Manuel Ebner (Sportlicher Leiter TSV Seebach): „Die letzte Unachtsamkeit hat uns heute leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ansonsten haben wir ein gutes, solides Spiel gezeigt und dagegengehalten. Meiner Meinung nach hatten wir vor allem in der zweiten Halbzeit den drückenderen Spielanteil. Am Ende des Tages ist das Ergebnis natürlich bitter und schade. So ist es leider, aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.“

Heute, 19:45 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
3
0
Abpfiff

Martin Stoller (spielender Co-Trainer SSV Eggenfelden): „Im Vergleich zum Samstag haben wir eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Von Beginn an waren wir im Spiel drin und sind verdient mit einem wichtigen Auswärtssieg nach Hause gefahren. Der Gegner kam zwar nach und nach besser ins Spiel, aber wir haben mutig von hinten heraus gespielt und zweimal kurz nach der Halbzeit wichtige Treffer gemacht. Insgesamt ein verdienter Sieg, wobei der Gegner ebenfalls eine gute Leistung gezeigt hat.“

