„Verdienter Sieg“ vs. „Abhaken und Weitermachen“

Der sechste Spieltag der Landesliga Mitte hatte wieder einiges zu bieten: spannende Partien und viele Tore. Besonders herausstechend war das Derby Vornbach gegen Passau, das die Heimmannschaft vor 1150 Zuschauern mit 2:1 für sich entschied. Außerdem sicherte sich der TSV Bogen dank eines Last-Minute-Elfmeter einen 1:0-Sieg gegen Kosova Regensburg.

Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Ein verdienter Sieg für uns heute. Die Mannschaft hat super gekämpft, vor allem nach dem Rückstand. Wir waren dominant, hatten viel Ballbesitz und haben das Spiel kontrolliert. Das Siegtor in der 87. Minute war dann der verdiente Lohn für unsere Leidenschaft und den Willen. Großes Kompliment an die Jungs, die sich auch heute wieder richtig reingehängt haben.“

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Das Spiel war von Anfang an zerfahren und auf eher niedrigem Landesliga-Niveau. Beide Teams wirkten unsicher. Ich bin trotzdem zufrieden, weil wir kaum Chancen zuließen und selbst einige Möglichkeiten hatten. Am Ende hätten wir das 1:0 machen müssen, haben es aber verpasst. Jetzt müssen wir mit dem Unentschieden leben und hoffen, dass der Knoten bald platzt.“

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Am Ende war es ein verdienter Arbeitssieg, wenn auch teilweise glücklich. In der ersten Halbzeit waren wir zu langsam und ängstlich, Kosovo war uns immer einen Schritt voraus. In der zweiten Halbzeit wurden wir aggressiver, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und uns den Sieg erarbeitet. Vorher haben wir viele Chancen liegen lassen, wo wir das Spiel entscheiden müssen. Am Ende steht ein dreckiger, aber wichtiger 1:0-Sieg für uns.“

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Einen riesigen Respekt vor der Mannschaft. Was sie in der fünften englischen Woche in Folge wieder abgeliefert hat, ist der Wahnsinn. Beide Mannschaften hatten heute ihre spielbestimmenden Phasen und Chancen. Am Ende machen wir das eine Tor mehr.“

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Insgesamt war das ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, nach Standards das Ergebnis höher zu schrauben – mit 1:0 ging es dann mehr als verdient in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatte Lam zwar mehr Ballbesitz, wurde aber nur einmal wirklich gefährlich mit einem Fernschuss, bei dem wir Glück hatten. Mit viel Einsatz haben wir das 1:0 über die Zeit gebracht und sind sehr zufrieden – vor allem mit der tollen Kulisse.“









Manuel Ebner (Sportlicher Leiter TSV Seebach): „Die letzte Unachtsamkeit hat uns heute leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ansonsten haben wir ein gutes, solides Spiel gezeigt und dagegengehalten. Meiner Meinung nach hatten wir vor allem in der zweiten Halbzeit den drückenderen Spielanteil. Am Ende des Tages ist das Ergebnis natürlich bitter und schade. So ist es leider, aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.“