"Verdienter Sieg" - Volkmarode siegt in Unterzahl bei Sülbeck/Immensen

Der SC Rot-Weiß Volkmarode hat das Auswärtsspiel beim FC Sülbeck/Immensen mit 3:0 gewonnen. Dabei musste die Mannschaft einen Großteil der Partie in Unterzahl bestreiten, setzte sich am Ende aber dennoch deutlich beim Tabellenletzten durch.
Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah sein Team zunächst gut in die Begegnung starten. „Wir wussten, was uns erwartet. Wir hatten einen schwungvollen Start, ein, zwei gute Gelegenheiten und gehen dann nach 15 Minuten durch einen Handelfmeter in Führung.“
Der Strafstoß zum 1:0 durch Florian Wendt sorgte für Diskussionen. Gerstung zeigte Verständnis für die Reaktionen der Gastgeber, blieb jedoch bei seiner Einschätzung: „Ich kann den Unmut der Sülbecker auf der einen Seite auch verstehen, aber Handspiel ist Handspiel. Es gibt einen Freistoß außerhalb des Sechzehners für uns, die Mauer steht im Strafraum und der Ball geht dann gegen einen Arm, der die Körperfläche vergrößerte. Der Ball wäre sonst aufs Tor gegangen.“ schilderte der Coach der Gäste die Situation.
Nach der Führung verlor Volkmarode laut Gerstung etwas den Rhythmus. „Wir verlieren dann während der ersten Halbzeit so ein bisschen unseren Faden, weil das Spiel sehr, sehr hektisch wurde. Bei uns war keine richtige klare Linie mehr erkennbar.“ Kurz vor der Pause kam es dann noch zu einer Gelb-Roten Karte für Volkmarode, sodass die Gäste in Unterzahl in die Halbzeit gingen.
„In der zweiten Halbzeit wussten wir dann, dass es eklig wird und wir mehr gegen den Ball arbeiten müssen. Ein Spieler weniger heißt nochmal mehr investieren, gerade auf dem tiefen Platz.“ so Gerstung
Die Mannschaft setzte den Plan laut Gerstung gut um. „Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten dann immer wieder gute Umschaltmomente, die gefährlich wurden.“ In der 67. Minute erhöhte Henri Pascal Winter auf 2:0, ehe Moritz Hindermann in der 85. Minute den 3:0-Endstand herstellte.
Auch Torhüter Finn Winter hatte seinen Anteil am Erfolg. „Unser Torwart hält auch noch einen Elfmeter. Also in dem Spiel hat dann alles zusammengespielt.“ so Gerstung nach der Partie.
Gerstung zog nach dem Spiel ein positives Fazit: „Am Ende ist es aber trotzdem ein verdienter Sieg und wir sind froh über die drei Punkte.“ Durch den zweiten Auswärtssieg in Serie rückte Volkmarode bis auf einen Punkt an Vahdet heran und hat das rettende Ufer im Blick. Sülbeck/Immensen bleibt abgeschlagen Letzter.