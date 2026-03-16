"Verdienter Sieg" - Volkmarode siegt in Unterzahl bei Sülbeck/Immensen

– Foto: L. Höhte & J. Jansen

Der SC Rot-Weiß Volkmarode hat das Auswärtsspiel beim FC Sülbeck/Immensen mit 3:0 gewonnen. Dabei musste die Mannschaft einen Großteil der Partie in Unterzahl bestreiten, setzte sich am Ende aber dennoch deutlich beim Tabellenletzten durch.

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah sein Team zunächst gut in die Begegnung starten. „Wir wussten, was uns erwartet. Wir hatten einen schwungvollen Start, ein, zwei gute Gelegenheiten und gehen dann nach 15 Minuten durch einen Handelfmeter in Führung.“

Der Strafstoß zum 1:0 durch Florian Wendt sorgte für Diskussionen. Gerstung zeigte Verständnis für die Reaktionen der Gastgeber, blieb jedoch bei seiner Einschätzung: „Ich kann den Unmut der Sülbecker auf der einen Seite auch verstehen, aber Handspiel ist Handspiel. Es gibt einen Freistoß außerhalb des Sechzehners für uns, die Mauer steht im Strafraum und der Ball geht dann gegen einen Arm, der die Körperfläche vergrößerte. Der Ball wäre sonst aufs Tor gegangen.“ schilderte der Coach der Gäste die Situation. Nach der Führung verlor Volkmarode laut Gerstung etwas den Rhythmus. „Wir verlieren dann während der ersten Halbzeit so ein bisschen unseren Faden, weil das Spiel sehr, sehr hektisch wurde. Bei uns war keine richtige klare Linie mehr erkennbar.“ Kurz vor der Pause kam es dann noch zu einer Gelb-Roten Karte für Volkmarode, sodass die Gäste in Unterzahl in die Halbzeit gingen.