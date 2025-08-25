Verdienter Sieg und Hattrick von Luca Maaßen

Zum Saisonauftakt lassen die jungen Staren keine Zweifel wer in der Voralbarena das Sagen hat.

Bereits in der 5. Spielminute erzielt Mike Geiger das 1:0, nachdem Moritz Busch von links außen den Ball flach in den gegnerischen Strafraum flankt. Die Gäste aus Göppingen stehen hoch und versuchen die jungen Staren beim Spielaufbau zu stören. Mit schnellem direktem Spiel gelingt es den jungen Staren aber immer wieder das Mittelfeld und das Zentrum zu überbrücken, allerdings kommen die entscheidenden Pässe noch nicht an. In der 17.Minute ist es erneut Busch, der den Ball von links hoch in den Strafraum auf’s lange Eck spielt, Luca Naak behält einen kühlen Kopf und erzielt mit diesem das 2:0. Als der Göppinger Torspieler seinen Arbeitsplatz verlässt und den Ball verliert erhöht Jonas Lohs kurze Zeit später in Spielminute 20 mit einem gefühlvollen Schuss ins leere Tor auf 3:0. In der Folge nimmt Heiningen das Tempo etwas zurück und kann die herausgespielten Chancen nicht nutzen. Die Gäste beißen sich dagegen im letzten Drittel die Zähne an der Heininger Defensive aus und können nur durch vereinzelte Freistöße auf sich aufmerksam machen.

Nach Wiederanpfiff erhöhen die Heininger wieder den Druck, haben mehrere Gelegenheiten bis Luca Maaßen nach einstudiertem Eckball in der 50. Minute das 4:0 erzielt. Den Spielzug des Tages sehen Mannschaft und Zuschauer in der 55. Minute, als Dominik Welz mit sehenswertem Durchsetzungsvermögen und Doppelpassspiel aus der eigenen Hälfte heraus letztendlich Luca Maaßen bedient, der dann zum 5:0 vollendet.

Nach einer Stunde trifft erneut Geiger mit einem Schuss ins linke Eck zum 6:0. Die jungen Staren lassen in Folge nicht nach, bleiben aber zunächst ohne weiteren Torerfolg. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Heininger Abwehr erzielt Göppingen in der 75.Minute das 6:1. In der 83.Minute wird Denis Hadyk im Strafraum zu Fall gebracht. Den darauffolgenden Elfmeter erzielt Luca Maaßen zum 7:1 und kann damit den ersten Hattrick der jungen Runde für sich verbuchen. Den Endstand zum 8:1 erzielt Felix Iwan in der 86. Minute, als er nach einem Konter mustergültig von Hadyk bedient wird.

Das erste Spiel der Kreisliga B7 hat die zweite Mannschaft souverän und verdient gewonnen, nächste Woche steht das Derby beim TSV Eschenbach II an. Wie immer eine Partie, bei denen beide Mannschaften im Voralbduell alles geben werden.

An dieser Stelle möchten sich die jungen Staren auch für die großartige Unterstützung der Fans und Zuschauer bedanken, die das erste Heimspiel der jungen Staren besucht haben.