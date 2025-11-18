Verdienter Sieg trotz zäher Partie

Unsere Dritte hat das Heimspiel gegen TSV Hümme II mit 3:1 gewonnen und auch wenn es spielerisch eines der schwächeren Spiele war, geht der Sieg völlig in Ordnung.
Die TSV startete zunächst recht ordentlich und hatte auch ausreichend Chance in Führung zu gehen, doch dies gelang zunächst nicht. In der 40. Minute belohnte Lee Tyler Cassatt das Team dann mit dem 1:0, nachdem Stefan Bachmann den Ball mustergültig aufgelegt hatte. Nur zwölf Minuten nach der Pause glich Hümme durch Griffen Nuri aus (52‘).
Doch Immenhausen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: Cassatt bereitete in der 55. Minute den Treffer von Bachmann zum 2:1 vor. Nur fünf Minuten später sorgte Bachmann nach einem Foul an Arlind Adrijan Gjafa vom Punkt für die Entscheidung (60‘).
Trainer Andreas Kunze und Stefan Thöne können trotz der nicht überragenden Leistung zufrieden sein: Drei Punkte bleiben auf heimischem Platz.
Aufstellung TSV Immenhausen III: Davor Marinic, Ole Köhling, Tobias Briele (36. Lasse Köhling), Ozan Yahsi, Arlind Adrijan Gjafa, Thanawut Khata-In (36. Maximilian Desel), Alexander Loos (36. Belal Tarzi), Stefan Bachmann (66. Vanessa Göhl), Lee Tyler Cassatt (66. Darina Schweinsberg)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Lee Tyler Cassatt (40‘ – Vorlage Stefan Bachmann)
1:1 Griffen Nuri (52‘)
2:1 Stefan Bachmann (55‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
3:1 Stefan Bachmann (60‘ Foulelfmeter)