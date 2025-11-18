Verdienter Sieg trotz zäher Partie

Unsere Dritte hat das Heimspiel gegen TSV Hümme II mit 3:1 gewonnen und auch wenn es spielerisch eines der schwächeren Spiele war, geht der Sieg völlig in Ordnung.

Die TSV startete zunächst recht ordentlich und hatte auch ausreichend Chance in Führung zu gehen, doch dies gelang zunächst nicht. In der 40. Minute belohnte Lee Tyler Cassatt das Team dann mit dem 1:0, nachdem Stefan Bachmann den Ball mustergültig aufgelegt hatte. Nur zwölf Minuten nach der Pause glich Hümme durch Griffen Nuri aus (52‘).