„Verdienter Sieg“: SCW nutzt Chancen gegen Denkershausen

– Foto: SCW Göttingen

Der SCW Göttingen setzt sich mit 4:1 gegen die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen durch. Trotz verpasster Chancen vor der Pause und kurzer Druckphase der Gäste nach dem Seitenwechsel bringt ein Doppelschlag die Entscheidung.

Der SCW Göttingen bleibt in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 4 und hat sich im Heimspiel gegen die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen verdient mit 4:1 durchgesetzt. Trainer Steffen Claaßen zeigte sich nach Abpfiff zufrieden, trotz kleinerer Schwächephasen: „Es war ein verdienter Sieg gegen eine gut aufspielende Mannschaft.“

Von Beginn an übernahm Göttingen die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Bereits in der 12. Minute brachte Mehmet Kaan Arlier die Gastgeber in Führung.

Doch trotz klarer Überlegenheit blieb das Spiel lange offen. „Wir hätten durch unsere vielen Chancen in Halbzeit 1 gern das Spiel früher entschieden“, erklärte Steffen Claaßen.

Erst kurz vor der Pause erhöhte Ingmar Peters auf 2:0 (45.+1) und sorgte mit seinem 26. Saisontor für etwas mehr Ruhe.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Denkershausen verbessert und kam zu guten Möglichkeiten. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir etwas Glück, als Denkershausen zwei Einschussmöglichkeiten verpasst hat“, räumte Steffen Claaßen ein.

Diese Phase hätte das Spiel kippen können, doch stattdessen schlug Göttingen eiskalt zurück. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte der SCW für die Vorentscheidung: Zunächst traf erneut Mehmet Kaan Arlier zum 3:0 (63.), ehe wieder Ingmar Peters nur eine Minute später auf 4:0 erhöhte (64.).

„Durch das 3:0 und das 4:0 war das Spiel dann entschieden“, stellte Steffen Claaßen klar.

In der Folge verwaltete Göttingen das Ergebnis souverän. Der einzige Schönheitsfehler aus Sicht der Gastgeber war das Eigentor von Jasper Merlin Kuhlmann in der 77. Minute zum 4:1-Endstand.

Am Ende stand ein klarer Erfolg für den SCW, der vor allem auf einer starken ersten Halbzeit und einem effektiven Doppelschlag nach der Pause basierte.

Der SCW Göttingen empfängt am Sonntag, 12. April, den 1. SC Göttingen 05 II zum Stadtduell. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen ist bereits am Samstag, 4. April, gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen gefordert und steht vor einer schweren Aufgabe.