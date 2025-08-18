„Verdienter Sieg“ – Olching dreht Partie in Raisting

Der SC Olching hat weiterhin eine weiße Weste. Die Amperstädter feierten in Raisting den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Olching – Der SC Olching marschiert in der Bezirksliga weiter vorne weg. Die Mannschaft von SC-Trainer Felix Mayer gewann beim SV Raisting mit 2:1 (0:1) und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Für die Amperstädter war es der dritte Sieg im dritten Spiel. Und für Mayer zudem ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Der SCO-Coach feierte am Freitag seinen 30. Geburtstag. Allerdings mussten er und der mitgereiste Anhang sehr lange zittern. Der Siegtreffer für den Sportclub fiel in der 87. Minute. Luka Batarilo-Cerdic blieb vor dem Raistinger Gehäuse eiskalt.

Auch wenn der entscheidende Treffer spät fiel, so war es ein „verdienter Sieg“, wie Mayer resümierte. In der ersten Halbzeit hatten die Olchinger allerdings so ihre liebe Mühe mit der giftigen Spielweise und der ruppigen Gangart der Hausherren. „Wir haben die Zweikampfhärte nicht angenommen“, kritisierte Mayer. „Im Spiel nach vorne haben wir es zu kompliziert gespielt. Teilweise haben wir sehr fahrig agiert.“ Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Hausherren nicht unverdient in Führung, als die Abstimmung im Olchinger Defensivverbund nicht funktionierte – der erste Bezirksliga-Gegentreffer nach 223 Minuten für SCO-Keeper Maximilian Hoffmann.

In der Halbzeitpause erinnerte Mayer seine Spieler an die Basics. Prompt erlangten die Blau-Weißen die Oberhand. Bei den Gastgebern schwanden zudem die Kräfte und die Konzentration. So war das Foul von Gianluca Zandt am eingewechselten Kerem Kavuk im Raistinger Strafraum „absolut unnötig“, so Mayer. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ferenc Ambrus sicher (76.).

Die Olchinger wollten nun mehr. Nach einer Balleroberung gelangte das Spielgerät zu Luka Batarilo-Cerdic, der 26-Jährige blieb bei seinem Sololauf ab der Mittellinie cool, im Eins-gegen-Eins gegen Raistings Schlussmann Urban Schaidhauf nervenstark und vollstreckte zum Siegtreffer (87.). In Gefahr geriet der Olchinger Sieg nicht mehr. Vielmehr versäumte es der SCO mit den sich bietenden Kontermöglichkeiten den Deckel drauf zu machen. (Dirk Schiffner)