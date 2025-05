Verdienter Sieg nach Trainingslager

Nach 4 Tagen Trainingslager in Südtirol ging es für uns direkt zum Punktspiel bei Fasanerie Nord. Eigentlich war die SG von Beginn an die überlegende Mannschaft und ließen den Ball in den reihen laufen. Umso ärgerlicher war der Bogenlampen-Gegentreffer in der 6 Minute. Dies war auch die einzige Torchance der Gastgeber im gesamten Spiel. Ruhig spielte die SG weiter jedoch wollte einfach trotz mehrerer 100%igen Chancen kein Treffer gelingen. Halbzeitstand 1:0. Die zweite Hälfte begann wie auch die erste Hälfte endete. Viele Torchancen jedoch kein Treffer. Letztendlich war es dann Fasanerie die den Knoten zum Platzen brachten. Nach einer scharf hereingespielten Eckeherrschte viel Chaos vor dem Tor. So führte dann auch ein nicht vermeidbares Eigentor zum Ausgleich. Die SG spielte danach weiter geduldig auf den tiefstehenden Gastgeber und wurden 8 Minuten vor Schluss dann auch mit dem hochverdienten 1:2 Führungstreffer belohnt.