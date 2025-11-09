Verdienter Sieg nach sehr solider Leistung!

In einem intensiven Spiel gab es gleich nach knapp vier Minuten die ersten Diskussionen. Baumann war im gegnerischen Sechzehner bei einem Haken leicht gefoult worden, auch eine Hand des Gegenspielers war dabei. Schiedsrichter Schubert entschied auf Elfmeter, den Viehöfer sicher verwandelte. Die Gäste aus Nattheim verstärkten nun etwas ihre Bemühungen, verlegten sich dabei meist auf lange Bälle und kamen so zu ersten Aktionen, ohne aber gefährlich zu werden. Stattdessen setzte sich erneut Baumann im gegnerischen Sechzehner durch, passte quer durch den 5-Meter Raum und dort stand Jurigs Homoki goldrichtig und erzielte mit seinem ersten Saisontor das 2:0. Wie aus dem Nichts kam die TSG fünf Minuten später durch einen Distanzschuss von Florian Horsch zum Anschlusstreffer, hier sah Marcel Illig im Unterkochener Tor nicht gut aus. Nun kam die stärkste Phase der TSG Nattheim, die sehr gefällig, passsicher und auch schnell nach vorne spielte. Der allerletzte Zug zum Tor fehlte dann aber meistens und die Unterkochener Verteidigung stand insgesamt auch sehr sicher. Nach dem Seitenwechsel war unsere Mannschaft erneut hellwach und machte mit der ersten Szene direkt das schon vorentscheidende 3:1. Eller setzte sich an der Strafraumgrenze durch und passte wunderbar quer zum mitgelaufenen Jonas Ilg, der Papadimas im TSG-Tor auf die kurze keinerlei Abwehrchance ließ. Mit dem erneuten Vorsprung von zwei Toren verteidigte man diesmal konsequent und zielstrebig. Zwar hatte Nattheim in Halbzeit zwei sicher einen deutlichen Überschuss an Ballbesitz, eine wirkliche Torchance sprang dabei aber nicht heraus. Dennoch musste die Zuschauer in Unterkochen noch bis zur endgültigen Entscheidung etwas warten, denn erst in der 80.Minute erzielte der eingewechselte Claudius Eiberger mit einem satten und platzierten Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck das 4:1-Endergebnis. Insgesamt eine starke Leistung unserer Mannschaft vor allem in der Defensive und vorne machte man zu den richtigen Zeitpunkten jeweils die Tore.