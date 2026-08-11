"Verdienter Sieg" - Landolfshausen/Seulingen schlägt Vorsfelde II 3:0

– Foto: Thies Meyer

Der TSV Landolfshausen/Seulingen ist erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Im Duell der Aufsteiger setzte sich die Mannschaft von Trainer Endrik Heberling mit 3:0 gegen den SSV Vorsfelde II durch. Dabei fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Vorsfelde erwischte zunächst einen ordentlichen Start. „Ich denke, in den ersten zehn bis 20 Minuten waren wir gut im Spiel und die aktivere Mannschaft“, sagte SSV-Trainer Patrick Klein. Seine Mannschaft habe „zwei, drei Möglichkeiten im letzten Drittel“ gehabt, allerdings verpasst, den Abschluss zu suchen.

Kurz vor der Pause erhöhte der TSV den Druck. „In der ersten Halbzeit haben noch die richtigen Torchancen gefehlt bis kurz vor der Pause. Dort hatten wir dann eine richtig gute Druckphase“, sagte Heberling. In der 45. Minute belohnte sich seine Mannschaft schließlich. Jona Lippenat setzte sich durch und erzielte das 1:0. Heberling sprach von einer „sehr, sehr guten Einzelleistung“ und einem „psychologisch super Zeitpunkt“ für den Führungstreffer. Klein ärgerte sich dagegen über die Entstehung: „Ab der 35. Minute haben wir um das erste Gegentor ein bisschen gebettelt. Es war abzusehen, dass wir vor der Halbzeit noch einen bekommen.“ Dass sich Lippenat dabei gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte, missfiel ihm besonders: „Das darf niemals passieren.“

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Landolfshausen/Seulingen die Kontrolle. „Wir haben alles sehr, sehr gut wegverteidigt und dann das Spiel auch im Ballbesitz sehr schnell an uns gerissen“, erklärte Heberling. Klein sah ebenfalls einen Wandel im Spiel: „Nach der Trinkpause haben wir den Zugriff verloren. Landolfshausen ist dann immer besser und besser ins Spiel gekommen und konnte die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen.“

Platzverweise als Knackpunkt

Nach dem Seitenwechsel stellte Vorsfelde um. Klein sah anschließend „ein ausgeglichenes Spiel mit relativ gleichen Spielanteilen für beide Mannschaften“, räumte aber ein: „Ich glaube, Landolfshausen hatte die klareren Chancen. Das muss man wohl zugeben.“

In der 75. Minute wurde die Aufgabe für die Gäste noch schwieriger. Junior Ikronmwosh sah Gelb-Rot. „Das ist völlig unnötig. Für einen jungen Spieler fehlt ihm noch ein bisschen die Cleverness“, sagte Klein. Für ihn gehört auch diese Situation zum Entwicklungsprozess seiner jungen Mannschaft: „Das wussten wir ja vorher, dass wir dahingehend eine riesen Lernkurve im Saisonverlauf haben werden.“

Landolfshausen nutzte die Überzahl schließlich in der Schlussphase. Der eingewechselte Steven Celik holte einen Foulelfmeter heraus, den Ladushan Ravindran in der 86. Minute zum 2:0 verwandelte. In der 90. Minute sorgte mit Kevin Gellert ein weiterer Einwechselspieler für den 3:0-Endstand.

Gerade die Leistung seiner Bank hob Heberling hervor. „Die Spieler, die dann reingekommen sind, haben ein super Spiel gemacht. Es gab überhaupt keine Leistungseinbußen bei den Wechseln, sondern sie haben total an die Leistung der Spieler angeknüpft, die vorher auf dem Platz gewesen sind.“

Klein sah das Ergebnis dagegen deutlicher als den tatsächlichen Spielverlauf. „Ab der 75. Minute haben wir teilweise schon ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber Landolfshausen war auf jeden Fall keine drei Tore besser als wir.“ Am verdienten Erfolg des Gegners ließ er dennoch keinen Zweifel: „Landolfshausen hat insgesamt schon verdient gewonnen. Das muss man offen und ehrlich zugeben.“

Heberling zog ebenfalls ein positives Fazit: „Ich bin super zufrieden mit der Leistung, auch wie wir das Spiel angegangen sind.“ Über 90 Minuten sei es eine „sehr, sehr souveräne Leistung“ gewesen, die zu einem „total verdienten 3:0-Sieg“ geführt habe.

Damit konnten die Hausherren die Aufstiegseuphorie mitnehmen. Vorsfelde II hingegen bekam einen Dämpfer.

Weiter geht es für Landolfshausen/Seulingen am Sonntag beim Bovender SV. Vorsfelde II empfängt zeitgleich den MTV Wolfenbüttel.