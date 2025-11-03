Verdienter Sieg in Wasserburg

Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten findet mit einem über weite Strecken der Partie ungefährdeten Sieg zurück in die Erfolgsspur und bleibt dem Tabellenführer Reflexa Rettenbach dabei dicht auf den Fersen. Wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Wasserburgs Stürmer Roy Matschke in der zweiten Minute einen Fehler der SG- Hintermannschaft ausgenutzt, jedoch scheiterte er im eins gegen eins an Torhüter Felix Siegmann.

Nach diesem frühen Schock übernahm die SG die Platzherrschaft und konnte per Doppelschlag in der 3. und 8. Minute durch Rene Raith und Benedikt Schätte die Weichen früh auf Sieg stellen. Im Anschluss kehrte dann auch erst einmal Ruhe in die Partie ein und beide Mannschaften versuchten bei schwierigen Platzverhältnissen so wenige Fehler wie möglich zu machen. Noch vor der Halbzeit sollte dann aber die vorzeitige Entscheidung fallen, nach toller Vorarbeit von Raith erzielte Samuel Vlaicu das 3:0.