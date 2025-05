„Verdienter Sieg in Summe“: TSV Feldafing ist so gut wie Meister

Der Aufstieg des TSV Feldafing in die Kreisklasse scheint fast nur noch Formsache zu sein – es wäre die zweite Meisterschaft in Folge für die Elf von Trainer Jürgen Mergner.

Die Feldafinger benötigen in den letzten beiden Saisonspielen nur noch einen Punkt, um Platz eins zu sichern. Am kommenden Wochenende soll der Aufstieg im Auswärtsspiel beim Kellerkind SV Polling II (Sonntag, 16 Uhr) klargemacht werden. „Wir fahren nicht nach Polling, um auf Unterschieden zu spielen. Wir wollen trotzdem gewinnen. Wenn das erledigt ist, können wir feiern“, kündigt Mergner an.

Mit dem gestrigen 3:0-Heimerfolg über die zweite Mannschaft des FSV Höhenrain und dem gleichzeitigen Punktverlust von Verfolger SG Söcking/Starnberg (nur 4:4 in Unterhausen) hat sich die Ausgangslage des Tabellenführers am Sonntag noch einmal verbessert.

Die Vorarbeit leistete der Spitzenreiter gegen kampfstarke Höhenrainer. Die FSV-Reserve war mit ordentlich Rückenwind in das Duell gegangen: Sieben Punkte hatten die Fußballer vom Bussardweg in den vorangegangen drei Spielen geholt und dabei keinen einzigen Gegentreffer kassiert. „Wir wussten, dass sie gut drauf sind und defensiv stabil stehen. Darauf haben wir uns vorbereitet“, resümierte Mergner. Und die Gäste fanden auch am Sonntag gut ins Spiel.

Während Feldafing grundsätzlich den Ball kontrollierte, verzeichnete Höhenrain in der Anfangsphase immer wieder über kleine Nadelstiche die besseren Tormöglichkeiten. „Wir haben einfach das gemacht, was wir können“, erklärte FSV-Trainer Martin Brücklmeier. Zunächst traf Hubert Götzinger die Latte, dann verpasste Martin Ertl nur knapp die Gäste-Führung. „Da hätten wir hinten liegen können, ein bisschen Glück war dabei“, gab Mergner zu.

Die Feldafinger kamen anfangs generell „schwer in Gang“, wie ihr Coach beschrieb. Es dauerte ein wenig, bis sich der Favorit steigerte. Das 1:0 für Feldafing fiel dann noch vor der Pause in temporärer Überzahl durch Torjäger Jakob Dreesen. Die souveräne Schiedsrichterin Emilia Kluck hatte zuvor eine Zehn-Minuten-Zeitsrafe gegen Höhenrains Kapitän Ludwig Demmler für ein hartes Einsteigen verhängt. „Die Überzahl war nicht wirklich zu sehen, das Spiel hat sich kaum verändert. Es war dann einfach eine schöne Kombination zwischen Lukas Mergner und Jakob Dreesen“, lobte der Coach. Mit der knappen 1:0-Führung für die Hausherren ging es in die Kabine.

Aber auch nach dem Seitenwechsel hielt die FSV-Reserve die Partie – trotz einiger personeller Ausfälle – lange offen. „Es war schwer, die Ausfälle zu kompensieren. Die Mannschaft hat es aber hervorragend gemacht und auf ihren Moment gelauert“, sagte Brücklmeier. Den hätte es in der 70. Spielminute fast gegeben: Nach einem Konter landete die Kugel im Feldafinger Tor, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Im Gegenzug sorgten die Gastgeber zehn Minuten später dann per Doppelschlag für die Entscheidung. Innerhalb von zwei Spielminuten erzielte zunächst Dreesen seinen zweiten Treffer des Tages, dann erhöhte der eingewechselte Mario Budes auf 3:0. So stand am Ende ein „verdienter Sieg in Summe“ für die favorisierten Feldafinger, wie Mergner befand. In einer Woche soll es dann etwas zu feiern geben, wenn es nach dem Trainer geht.