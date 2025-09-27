Verdienter Sieg in Rhynern

Bei besten Fussballwetter gab es auf der wunderschönen Anlage in Rhynern erstmal pures Kreisligafeeling: der Gastgeber verfügte über keinen Ausweichtrikotsatz und musste daher aufgrund Farbgleichheit mit Leibchen spielen.

In den ersten 55 Minuten machten wir das beste Saisonspiel, dominierten den Gegner und führten zu diesem Zeitpunkt hochverdient mit 3:1, wobei ein 5:1 auch durchaus verdieht gewesen wären. Das Gegentor fiel nach einer Slapstick-Einlage nach einer Ecke.

Die letzten 15 Minuten warf dann der Gadtgeber alles nach vorne, wir verteidigen aber mit grossen Einsatz alles weg. In den letzten 5 Minuten wollte der Schiedsrichter dann dem Gastgeber auch helfen, indem er 2 fragwürdige Freistösse am und in unserem Strafraum gegen uns pfiff, wodurch auch der Anschlusstreffer fiel..Den anderen Freistoß hielt dann unser Goalie, was neben den Toren auch das einzige Mal war, wo er eingreifen musste.