Verdienter Sieg in Heitersheim

Die SG startete hell wach und frisch in die Partie. Durch raffinierte Spielzüge über die linke Seite konnten sie sich so auch die ersten Torchancen erarbeiten, leider wurden diese zunächst nicht belohnt. Bis in der 41 Minute Marie Schätzle-König mit einem hervorragenden Schuss ins lange Eck den Ball im Netz versenken konnte.

Es ging also mit 0:1 in die Halbzeit.

Zurück auf dem Feld, übten die Heitersheimer mehr Druck aus und spielten ein aggressives Pressing. Zunächst verhielt sich die SG auch eher defensiv bis erneut Marie Schätzle-König in der 67. Minute die Abwehr des FC‘s ins straucheln brachte und mit einem geniale Schuss den Ball versenkte, 0:2. Dieses Ergebnis sollte nicht lange anhalten denn die Heimmannschaft schaffte es direkt mit dem Anstoß und einen schnellen Angriff die noch etwas benommenen Elztäler zu überraschen und in der 68. Minute durch Clara Fünfgeld dass 1:2 zu erzielen. Ab diesem Moment wurde dass Spiel hektischer. Schließlich war es Marlene Meier die einen kühlen Kopf bewahren konnte und mit einem schönen Schuss vor dem sechzehner der Gegner einnetzte. Damit viel dass 1:3 in der 76. Minute. Doch die Damen des FC Heitersheim ließen nicht locker, konnten aber nicht die Abwehr der SG überwinden. Bis zur 87. Minute, als ein Foulspiel im sechtzehner der SG zu einem Elfmeter für die Gegner führte. Dieser wurde von Clara Fünfgeld verwandelt und führte zu einem neuen spielsstand von 2:3. Die letzten Minuten der Partie waren angebrochen, das Spiel wurde nun besonders hitzig brachte aber keine nennenswerten Chancen mehr hervor. Der Spielstand blieb bis zum Abpfiff unverändert bei 2:3