Verdienter Sieg im Verfolgerduell

Nach schönem Ball von Eric Lochmann in die Tiefe nahm Torjäger Leon Gentsch den Ball auf und erzielte flach aus 16 Metern das 0:1 ins kurze Eck (14.). Und der Schmöllner Stürmer, angestachelt von seinem 22. Saisontor, blieb ein ständiger Unruheherd. Mitte der ersten Halbzeit scheiterte Gentsch an einer starken Fußabwehr des Kahlaer Keepers Stimmer. In der nächsten Aktion lief Gentsch parallel zum Strafraum und wollte den Ball ins lange Eck schlenzen, der Schuss ging aber knapp vorbei. Der Gastgeber war in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich. Der Torschuss nach einer Ecke führte aber nicht zum Erfolg. „Wir waren deutlich genauer im Passspiel und es war ärgerlich, dass es zur Pause nur 1:0 stand“, analysierte Trainer Tim Rauch die ersten 45 Minuten.

Die zweite Halbzeit brauchte dann etwas Anlaufzeit, bis wieder Chancen entstanden. Nach 70 Minuten setzte Alexander Korent den flinken Leon Schulze in Szene, der den Ball frei vor dem Tor aber knapp daneben setzte. Dann wuselte sich Lochmann in seiner unnachahmlichen Art durch den Strafraum. Sein Abschluss ging aber auch knapp vorbei. Zudem waren die Gäste nach Ecken durch die Kopfbälle von Kapitän Florian Pitschel und Florian Schmidt gefährlich, jedoch fehlte auch hier die letzte Präzision. So blieb es aus Schmöllner Sicht unnötig spannend, auch wenn Kahla nur durch einen Fernschuss gefährlich wurde. Umso größer war dann die Freude, dass der knappe, aber hochverdiente Sieg über die Zeit gebracht und somit Kahla in der Tabelle überholt wurde.

„Wir haben heute minimalistisch gewonnen und gerade in der Defensive alles gut wegverteidigt. Bei der Hitze hatten wir viel Ballbesitz, aber gerade manche Kontersituationen nicht gut genug ausgespielt. So mussten wir bis zum Ende zittern“, sagte Trainer Tim Rauch nach dem Spiel. „Es muss der nächste Step sein, diese Spiele eher zu entscheiden. Es war eine Leistungssteigerung zu den Vorwochen und wir haben jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen. Die Jungs haben das gut gemacht und insgesamt keinen Zweifel aufkommen lassen“, ergänzte Rauch zufrieden, dessen Blick sich dann schon auf das Heimspiel in der kommenden Woche gegen den VfB Apolda richtete.