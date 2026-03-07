Verdienter Sieg im Spitzenspiel - Thiel und Hahn treffen beim 2:0

Der SV Erlbach hat im Verfolgerduell der Fußball-Bayernliga Süd ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel unter Flutlicht bezwang die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner den SV Kirchanschöring verdient mit 2:0 und schob sich damit auf Tabellenplatz drei vor.
Die Anfangsphase gehörte aber den Gästen aus dem Rupertigau, die selbstbewusst begannen. Das Team von Trainer Thomas Leberfinger und suchte sofort den Weg nach vorne. In der Anfangsviertelstunde erspielten sich die Gäste mehrere gefährliche Szenen. Torjäger Jonas Kronbichler zielte knapp über das Gehäuse, kurz darauf prüfte Fikret Jahic mit einem Distanzschuss Erlbachs Torhüter Lorenz Becherer, der sicher parierte. Die „Anschöringer“ zeigten Spielfreude und setzten Erlbach erheblich unter Druck, angefeuert von zahlreichen Fans, die den neuen Gästeblock in der Holzbau-Grübl-Arena würdig einweihten.
Doch nach etwa 20 Minuten, begannen sich die Kräfteverhältnisse zu drehen. Erlbach kam besser in die Partie und in der 26. Minute änderte sich das Bild schlagartig. Tobias Duxner zeigte eine feine Einzelleistung auf der rechten Seite, legte Florian Wiedl den Ball sehenswert mit der Hacke zurück. Levin Ramstetter traf zunächst nur den Pfosten, doch Torjäger Lenny Thiel reagierte am schnellsten und staubte zur Führung ab. Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Gastgeber, die nun zunehmend die Kontrolle übernahmen und bis zur Pause weitere Abschlüsse durch Wiedl und Thiel verzeichneten.
Nach dem Seitenwechsel knüpfte Erlbach nahtlos daran an. Bereits in der 55. Minute bot sich die große Chance zur Vorentscheidung, doch Thiel konnte eine starke Vorarbeit des kaum zu stoppenden Wiedl nicht nutzen. Fünf Minuten später fiel dann doch das zweite Tor: Nach einer weiteren sehenswerten Kombination jagte Wolfgang Hahn den Ball zum 2:0 in die Maschen (60.). Ramstetter hätte per Kopf sogar noch erhöhen können.
Von den Gästen kam in der Schlussphase kaum noch etwas. Lediglich der Haiminger Dominik Auerhammer sorgte mit einer Möglichkeit in der 78. Minute noch einmal für etwas Gefahr. Der SV Erlbach brachte den Vorsprung letztlich souverän über die Zeit. Nach Spielschluss herrschte im Holzland eine unglaubliche Euphorie, denn der SV Kirchanschöring zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegner des SV Erlbach. Dass dieses Spitzenteam letztendlich so klar und verdient besiegt werden konnte, ist keine Alltäglichkeit. Entsprechend motiviert wird das Team von Lukas Lechner und Hans Grabmeier nun die Auswärtsfahrt nach Landsberg angehen (Freitag, 13.03.2026)