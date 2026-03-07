Verdienter Sieg im Spitzenspiel - Thiel und Hahn treffen beim 2:0 Erlbach schlägt Kirchanschöring 2:0 von Thorsten Eisenacker · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der "Blockadelöser" zum 1:0. Lenny Thiel staubt ab, nachdem Levin Ramstetter den Pfosten traf – Foto: Charly Becherer

Der SV Erlbach hat im Verfolgerduell der Fußball-Bayernliga Süd ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel unter Flutlicht bezwang die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner den SV Kirchanschöring verdient mit 2:0 und schob sich damit auf Tabellenplatz drei vor.

Anfangsphase gehört den Gästen Die Anfangsphase gehörte aber den Gästen aus dem Rupertigau, die selbstbewusst begannen. Das Team von Trainer Thomas Leberfinger und suchte sofort den Weg nach vorne. In der Anfangsviertelstunde erspielten sich die Gäste mehrere gefährliche Szenen. Torjäger Jonas Kronbichler zielte knapp über das Gehäuse, kurz darauf prüfte Fikret Jahic mit einem Distanzschuss Erlbachs Torhüter Lorenz Becherer, der sicher parierte. Die „Anschöringer“ zeigten Spielfreude und setzten Erlbach erheblich unter Druck, angefeuert von zahlreichen Fans, die den neuen Gästeblock in der Holzbau-Grübl-Arena würdig einweihten. Thiel und Hahn treffen Doch nach etwa 20 Minuten, begannen sich die Kräfteverhältnisse zu drehen. Erlbach kam besser in die Partie und in der 26. Minute änderte sich das Bild schlagartig. Tobias Duxner zeigte eine feine Einzelleistung auf der rechten Seite, legte Florian Wiedl den Ball sehenswert mit der Hacke zurück. Levin Ramstetter traf zunächst nur den Pfosten, doch Torjäger Lenny Thiel reagierte am schnellsten und staubte zur Führung ab. Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Gastgeber, die nun zunehmend die Kontrolle übernahmen und bis zur Pause weitere Abschlüsse durch Wiedl und Thiel verzeichneten.