Verdienter Sieg im Spiel um Platz 2. gegen den BSC

Das Spiel entwickelte sich in den ersten Minuten und man kam immer besser ins Spiel. Jeder einzelne nahm die Zweikämpfe an und das gesamte Team arbeitete füreinander. So dauerte es bis zur 27‘ Minute bis Reinermann N. nach sensationellem Diagonalball von Schober C. den Ball aus aussichtsreicher Position am Keeper vorbeischob. Zur Freude des SVO.

Am vergangenen Wochenende konnte unsere erste Mannschaft die Negativserie gegen den BSC Regensburg stoppen. Nach 4 Niederlagen in Folge, erntete der SVO maximale Punktzahl.

Nach der Halbzeit scheint Stoßstürmer Kabashi wie ausgewechselt zu sein. In den 15 Minuten nach der Halbzeit gelangen ihm sämtliche Aktionen sodass man auch hier wieder schön herausgespielte Kombinationen erkennen konnte. So auch in der 56‘ Minute. Nach schönem Steckpass kam der aufgerückte Weigl zum Schuss und fackelte den Ball in die Maschen. 3:0. Im weiteren Spielgeschehen hatte der Gastgeber weitere Großchancen nach dem 3:0 den Deckel zu zumachen. Ein klares Abseitstor wurde aberkannt.

Dann lies sich der SVO jedoch zurückfallen. Konnte die Lücken läuferisch nicht mehr schließen und man machte sich das Spiel selber schwer. So kam der Gegner zu Großchancen und hätte bei höherer Effektivität bestimmt das Ganze nochmal spannend machen können. Im Endeffekt fand jedoch nur der Schuss von Schneider den Weg ins Tor. Die zuvor so gutstehende Defensive war gewarnt. In dieser Phase zeichnete sich auch Schlussmann Medic aus, der mit zwei Heldentaten dem SVO die nötige Stabilität gab.

Im gesamten ein verdienter Sieg gegen den BSC. Dennoch sollte man gewarnt sein, denn in Zukunft muss man auch in den letzten Minuten volle Konzentration haben, um sich nicht selbst in Bredouille zu bringen.