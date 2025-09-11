Verdienter Sieg im Nachholspiel

Mit einigen Ausfällen gebeutelt, vor allem Spielertrainer Rene Raith wurde schmerzlich vermisst, benötigte man ein wenig Anlauf, um im Nachholspiel gegen Günzburg anzukommen.

Trotz einer zehnminütigen Schwächephase nach der Halbzeitpause kann die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten souverän den FC Günzburg 2 mit 3:0 schlagen.

Erstgenannter war es dann auch in der 25. Minute, der den Bann brach und das 1:0 erzielte.

Nach der Abtastphase konnte die SG aber schnell die ersten Chancen erspielen und hatte durch Samuel Vlaicu und Michael Mayr beste Einschussgelegenheiten.

Bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichter Marco Schnabel konnte Günzburg dem ganzen nichts mehr entgegensetzen und die Spielgemeinschaft versuchte alles um früh für Klarheit zu sorgen.

Dies gelang aber trotz einigen guten Möglichkeiten nicht und so musste man nach der Halbzeitpause eine kleine Schwächephase überstehen.

Der Gastgeber war kurz die bessere Mannschaft und hatten mit einem Freistoß aus 40 Metern die Chance das Spiel auf den Kopf zu stellen. Bei schlechten Lichtverhältnissen wurde der Ball immer länger und flog hinter Torwart Felix Siegmann an die Latte.

Kurz geschüttelt übernahmen die Gäste danach wieder die Kontrolle und erzielten in der 75. Minute durch Michael Mayr das vorentscheidende 2:0.

Der eingewechselte Alexandru Dita machte in der 90. Minute endgültig den Sack zu und erzielte den wenige Augenblicke später feststehenden Endstand.

Mit dem verdienten 3:0 Erfolg und der daraus resultierenden Tabellenführung sollte die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten nun auch sportlich in der neuen Liga angekommen sein.