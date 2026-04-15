Verdienter Sieg im Elztal!

0:1 (19.) Yannick Häringer (Ablie Suwareh)

0:2 (38.) Yannick Häringer (Ablie Suwareh)

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi, Schellbach, Suwareh (87. Aslan), Einecker (83. Altin Rexhepi), Gomez, Faller (C), Bektasi, Ngonge Mboyo, Alihoxha (77. Schnurr), Häringer

Zuschauer: 150

Schiedsrichter:

Lenny Müller (FV Germania Plittersdorf)

Assistenten:

(1.) Christian Rose

(2.) Hendrik Jörger

Die kleine Minusserie …

… von zuletzt zwei Niederlagen wurde mit einer sehr starken Vorstellung beendet.

In der „Werner-Gießler-Arena“ zeigte sich das Sautner-Team wieder von seiner allerbesten Seite – was auch nötig war nach der Gegentorflut zuletzt beim 2:3 gegen den SC Pfullendorf und dem 1:5 beim 1. FC Rielasingen-Arlen.

Es war gegen die Elztäler ganz klar ein Sechs-Punkte-Spiel. Diese blieben zuletzt viermal ungeschlagen – mit zwei Siegen sowie zwei Remis.

Nach einer guten Trainingswoche und top eingestellt war die Mannschaft um Kapitän Maximilian Faller vom Anpfiff weg das reifere und bestimmende Team.

Die Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer lobten besonders die defensive Arbeit der gesamten Truppe – angefangen vorne mit Sturmspitze Shqipon Bektasi bis hinten in die letzte Reihe.

Der neu ins Team gekommene „Langzeiturlauber“ Tom Schellbach, José Ngonge Mboyo, Arjonit Rexhepi sowie Maxi Faller machten einen tollen Job und ließen dem Gastgeber nur zwei Möglichkeiten zu.

Die ersehnte 0:1-Führung fiel in der 19. Spielminute für die Möhlinkicker. Ergi Alihoxha drehte im Mittelfeld auf und spielte auf dem Flügel Ablie Suwareh an. Dieser dribbelte in den Strafraum und passte auf Yannick Häringer. Der spielende Co-Trainer täuschte zunächst an, um die Kugel dann rechts unten zu versenken. Im 23. Saisonspiel der erste Saisontreffer (!!) für Yannick Häringer.

In der 39. Spielminute legte die Nummer 77 nach. Ablie Suwareh wollte sich durchsetzen, aber es gab Freistoß für den VfR. Aus 20 Metern zelebrierte Yannick Häringer ein „Sahnestück“ – unhaltbar in das rechte Dreieck gezirkelt zum 0:2. Toni Kroos lässt grüßen.

Kurz vor der Halbzeit war VfR-Keeper Marvin Mettenberger auf dem Posten und hielt ganz stark. Auch in Minute 59 blieb „Mette“ nach einem Steckpass im Eins-gegen-eins der Sieger.

Somit stand nach dem Auswärtssieg endlich wieder einmal die Null – nach genau einem halben Jahr. Zuletzt am 12.10.25 beim FC 08 Villingen II mit einem 3:0-Sieg.

Hätten die Gelb-Schwarzen ihre Konter besser ausgespielt, wäre sogar ein 0:3 oder 0:4 möglich gewesen.

„The Man of the Match“ und Co-Trainer Yannick Häringer meinte nach dem Spiel:

„In den folgenden zwei Heimspielen gegen den FC Villingen II und den FC Teningen müssen wir nun komplett nachlegen. Mit dieser Einstellung – das ist extrem wichtig (!!!).“

Vamos VfR Hausen Team 1

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)