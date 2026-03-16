"Verdienter Sieg" - Göttingen 05 schlägt Fallersleben 2:0

Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow erkannte die Leistung des Gegners nach dem Spiel an: „Es ist eine verdiente Niederlage gegen einen starken Gegner. Vor allem im ersten Durchgang bestimmt 05 das Geschehen. Im zweiten Abschnitt haben wir besser gegengehalten und hätten noch den Anschluss erzielen müssen."

Danach übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. „Nach der Chance haben wir über weite Teile des ersten Durchgangs das Spiel klar dominiert und auch mehrere gute Chancen, besonders in Person von Max Herwig, gehabt.“

Trotz der Niederlage hatte der VfB die erste große Gelegenheit der Partie. Nach einem Steckpass stand der Pfosten allerdings im Weg für den VfB.

Die Führung fiel schließlich in der 24. Minute. Nach einer Ecke stand Leon Lübberstedt richtig und drückte den Ball über die Linie. Nur wenig später erhöhte Göttingen. Die Gäste überspielten das Pressing der Hausherren Linus Nolte legte quer und Max Herwig musste nur noch einschieben. „2:0 zur Halbzeit war vollkommen in Ordnung.“ resümierte Brinkwerth.

Keine Tore im zweiten Durchgang

„Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir bis auf die letzten zehn, 15 Minuten alles im Griff.“ so Brinkwerth. Allerdings verpassten es die Gäste, die Partie früher zu entscheiden. „Wir haben es vorher in der zweiten Halbzeit verpasst, zwei, drei sehr gute Möglichkeiten zu nutzen, auch da von Max Herwig, der zwei- oder dreimal alleine auf das Tor zulief und den Ball nicht verwerten konnte.“

In der Schlussphase wurde Fallersleben noch einmal gefährlich, doch Fabian Sündram im Tor der Gäste konnte vereiteln.

Am Ende blieb es beim 2:0 für Göttingen. Brinkwerth zog ein klares Fazit: „Ein verdienter Sieg.“

Tabellarisch wurde Fallersleben von den Freien Turnern wieder überholt, während Göttingen 05 den Patzer vom Bovender SV ausnutzte und auf Platz vier sprang.